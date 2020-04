Les millions que le Real Madrid gagnerait s’il se vendait à 5, y compris James | Ligue d’Espagne

Il est vrai que le Real Madrid ne souffre pas comme l’Atlético de Madrid ou le FC Barcelone pour leurs finances au milieu de la pandémie de coronavirus Covid-19, mais ce n’est pas comme l’argent fini. C’est pourquoi aujourd’hui, les comptes vont plus pour les sorties que pour les incorporations dans le prochain marché des transferts, chaque fois que cela se produit.

Le président Florentino Pérez sait que sa politique de renouvellement du personnel et son besoin de plaire à Zinedine Zidane sont reportables et il serait déjà en train de travailler sur le plan pour obtenir les ressources, sans prendre trop de risques.

Selon le journal AS de España, la première étape sera d’autoriser des sorties de joueurs qui sont chères et ne comptent pas pour le DT. Et oui, il apparaît le nom de James Rodríguez.

Comme il a été dit depuis plusieurs semaines, ceux qui devraient quitter, en plus du Colombien, sont Gareth Bale, Lucas Vázquez, Mariano et peut-être Odriozola et Nacho. Le plan serait de facturer près de 121 millions d’euros au moins, ce qui, selon l’évaluation du transfermarché, correspondrait à 40 millions du Gallois et du Cucuteño, 16 de Vásquez, 13 de Mariano, 12 de Nacho et 16 d’Odriozola. Bien qu’ils en ajoutent 137 millions, le club sait qu’il va négocier à la perte, au milieu de la crise économique.

De Nacho, on dit que ce n’est pas si clair, car c’est un joueur du Real Madrid qui est maintenant en pénurie, et Odriozola, 24 ans et prêté au Bayern Munich, attend toujours la réponse du club et du joueur lui-même sur un éventuel retour. … Zidane aimerait ça.

Épargne salariale



L’autre problème est la charge nominale de garder les joueurs qui saturent l’équipe mais qui n’ont pas l’importance qu’ils attendent.

C’est un fait que Bale n’a pas l’intention de partir et son contrat expire jusqu’en 2022. Bien sûr, pourquoi voudrait-il partir s’il reçoit 15 millions d’euros pour s’entraîner et prendre du temps hors du golf? Mariano (4 millions d’euros) est un autre qui n’a pas l’intention de partir et ne facilitera pas les négociations avec Madrid, comme cela s’est produit par le passé. Nacho coûte environ 4 millions d’euros par an, mais il est toujours dans la considération de Zidane … il faudra voir. Et Odriozola représente environ 3,5 millions, en comptant le transfert au Bayern.

Celui de Vásquez, avec 3,5 millions de revenus, semble plus viable, car il irait et il y aurait des offres. C’est le cas de James, apparemment résigné à partir malgré son envie de rentrer et qui cherche son agent, Jorge Mendes, une bonne alternative, ce qui n’est pas si simple car il reçoit près de 8 millions d’euros nets par saison. Si des taxes sont ajoutées, le calcul des économies totales pour ces joueurs serait de près de 70 millions par saison.