les mots des anciens capitaines

Francesco Totti, Paul Maldini, Javier Zanetti et Alessandro Del Piero ils ont été interviewés en direct pendant Casa Sky Sport. Les quatre capitaines historiques de Rome, Inter, Milan et Juventus ils se sont souvenus et ont commenté leur passé de joueurs de football révélant plusieurs anecdotes amusantes.

Voici leurs mots:

La première rencontre entre Totti et Del Piero

Del Piero: “Je crois en l’équipe nationale, de ‘sbatbatelli’, représentant deux mondes légèrement différents avec des tensions différentes qu’ils ont amenées avec eux et des rivalités, mais aussi un grand respect mutuel parce que nous poursuivions notre rêve. Nous nous considérions comme des adversaires à battre, mais au fil des années, nous avons commencé à nous comprendre même sans nous parler car nous vivions de nombreuses similitudes en même temps, avec des pressions et des choix similaires à faire “.

Que signifie gagner une Coupe du monde

Del Piero: «J’ai toujours le sentiment de complétude qu’un footballeur peut avoir totalement. Je ne pourrais pas le décrire différemment. C’est le summum pour un footballeur. “

Ovation debout des fans adverses

Del Piero: «Quand le public vous donne cette reconnaissance c’est comme gagner un trophée, pas seulement un match. “

Totti: «C’est différent de recevoir cet hommage de la part d’autres personnes que vos fans. C’est une source de fierté pour un joueur. “

Ballon d’or manqué

Totti: «C’est un prix que tout le monde essaie de gagner mais ce n’est pas simple. J’ai eu moins de chance qu’Alex parce que Rome est une place particulière, pas chaque année vous avez la chance de gagner des badges ou des coupes. Mais c’est un trophée que j’aurais certainement aimé. “

Del Piero: “Il y a eu quelques années où je me suis rapproché et cela ne s’est pas produit, je ne sais pas pourquoi, mais je n’ai aucun regret particulier”.

Question de Buffon: y aurait-il une place pour moi dans les National Legends?

Totti: “Ça n’a rien à voir.”

Del Piero: “Nous vous attendons à bras ouverts dans l’équipe nationale Legends”.

Duo offensif: Totti Del Piero

Totti: «C’est vrai, nous étions similaires mais avec des caractéristiques différentes de toute façon. Au lieu de cela, de nombreux entraîneurs ont choisi de choisir, ou l’un ou l’autre “.

Del Piero: “Avec Trapattoni, nous l’avons fait, nous avons montré que nous pouvions coexister. Pour le reste à quelques reprises, et nous en regrettons beaucoup. “

La compétition de la Coupe du monde 2006 a-t-elle ruiné votre relation?

Del Piero: «Absolument pas, nous étions vraiment un groupe uni. Il y avait tellement de choses en jeu, mais surtout une Coupe du monde, que l’égoïsme ne pouvait pas naître “.

Totti: “Ce ne sera pas un match ou le choix d’un entraîneur pour retirer notre amitié.”

Les adieux au football joué

Totti: « L’adieu? Un jour en particulier, je ne pensais pas que les gens pouvaient en arriver là. Je l’ai également placé en tête du Scudetto et du championnat du monde pour les émotions qu’il m’a fait ressentir. C’est l’amour, entre moi et eux, et personne ne m’enlèvera jamais. “

Del Piero: «Je pourrais faire du copier-coller. La vague émotionnelle qui arrive vous submerge même si vous vous êtes en quelque sorte préparé à ce moment et avez essayé de le prédire. Voir la réaction des gens, tous debout, pleurant, heureux mais tristes: un nombre embarrassant d’émotions. Des moments qui touchent au cœur. Pour moi, cela reste une journée unique à tous points de vue “.

Ce que les sports enseignent

Maldini: “Esprit d’équipe”.

Zanetti: “Union, la même chose qui est nécessaire maintenant pour combattre ce virus”.

Totti «Qu’est-ce que le sport m’a appris? Comme l’ont dit Paolo et Javier, le football est un jeu dans lequel il faut avant tout s’entraider “.

Les conditions de Maldini après l’infection

Maldini: «J’ai essayé de m’entraîner au gymnase aujourd’hui: après 10 minutes, je ne pouvais plus le supporter. J’ai tout de suite compris que c’était quelque chose de différent “.

Comment devenir capitaine

Del Piero: «J’ai toujours été inspiré par ceux qui m’ont inspiré, pas nécessairement par les gens du monde du football. Des gens qui ont fait des choix solides. Conseil? Vivez à 100% ce que vous faites, écoutez tout le monde et ayez la force de faire des choix “.

Maldini: «Vivez avec passion. Quand le groupe est arrivé, j’ai ressenti du poids et de la fierté: j’en ai eu beaucoup d’exemples, mais ensuite vous décidez où aller car chacun de nous est unique “.

Zanetti: «Première chose à être soi-même. Ensuite, respect et loyauté. “

Totti: «Le port du bandeau n’est pas facile. Il faut du courage, du respect et vous devez toujours l’honorer. “

Maldini, capitaine de l’équipe nationale

Totti: «Un mot. Exemplaire ».

Del Piero: «J’essayais de penser à quelque chose qui avait mal tourné dans sa carrière, mais je ne le trouve pas. Francesco a trouvé le bon mot. Même dans la dynamique où l’entraîneur était son père. “

Comment arrêter Totti et Del Piero

Zanetti: «C’était difficile, même aujourd’hui dans les jeux de charité. Pour ma part, cependant, il y a toujours eu un maximum de respect et de loyauté. Avec Del Piero, lorsque nous avons échangé le fanion, il y avait un grand respect, mais le jeu a commencé à se battre pour essayer de gagner. ”

Maldini: «Je les remercie pour ce qu’ils ont dit sur moi auparavant, mais le secret n’était qu’un: oubliez tout cela et allez-y! Sérieusement, c’est l’esprit du football mais nous avons aussi beaucoup ri avec eux “

Totti: “Balle particulièrement loin”.

Épisodes drôles

Totti: “Quand j’ai dit à Paolo que j’allais infliger un penalty contre la Hollande, il m’a regardé avec un visage.”

Maldini: “Et en demi-finale, j’étais le seul à avoir raté le penalty.”

Totti: “Parce que tu voulais que Toldo soit beau”.

Gigi Riva

Totti: “Personne extraordinaire, toujours disponible, un point de référence”.

Relation avec les papas

Del Piero: “Je pense à quand, pour me faire jouer davantage, le soir en été, mon père électricien a monté des lumières sur le terrain.”

Zanetti: «Le mien était maçon et a créé une équipe de football à partir de laquelle j’ai commencé à poursuivre mon rêve. Les sacrifices qu’il a consentis m’ont beaucoup appris et ont été un exemple pour moi. ”