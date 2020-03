Les moyens les moins chers pour diffuser du football en ligne

Tout le monde aime regarder le football en direct. Bien que les émissions de faits saillants soient toujours agréables pour rattraper l’action du week-end si vous êtes vraiment un fan de dévouement, rien ne se compare à regarder l’action se dérouler sous vos yeux. Grâce à Internet, il y a plus de choix que jamais pour les fans britanniques quand il s’agit de regarder le football en ligne. Cet article est dédié à vous aider à choisir un site de streaming en ligne, afin que la prochaine fois que votre équipe préférée joue, vous ne manquerez pas un seul coup de pied. Lisez la suite pour découvrir les meilleures options à votre disposition.

Sites de bookmakers sportifs

Si vous souhaitez accéder à des tonnes de sports en streaming en direct en vidéo de haute qualité sans rien payer. Ensuite, cette option est certainement la plus simple, la plus rapide et la plus fiable. La plupart des meilleurs bookmakers en ligne auront une certaine forme d’infrastructure en place grâce à laquelle vous regarderez de nombreuses ligues de haut niveau, ainsi que de nombreuses ligues mineures, directement en vous connectant à votre compte bookmaker. Selon le site de paris que vous utilisez, les détails exacts de la manière et de la manière dont vous pouvez le faire dépendent des règles du bookmaker.

Dans certains cas, il peut ne pas y avoir de règles en place et tant que vous avez un compte chez ce bookmaker spécifique, vous pouvez faire votre choix parmi les jeux de la journée et les regarder directement sur leur site. Cependant, parfois, il se peut que vous deviez d’abord répondre à certains critères. Dans certains cas, il peut s’agir d’avoir des fonds disponibles sur votre compte, mais il se peut également que vous deviez placer un pari sur le jeu que vous souhaitez regarder afin d’être éligible à la visualisation. Si vous êtes un gros parieur, cela ne devrait pas poser de problème.

Quelle que soit la situation, sur la majorité des meilleurs sites de paris sportifs, il y aura une option pour attraper vos matchs. Bien que gardez à l’esprit, il n’y a peut-être pas une sélection globale, mais les meilleurs jeux de la journée sont presque toujours garantis d’être à votre disposition gratuitement et sans abonnement de longue date.

BT Sports

Avant que ce service ne soit créé il y a quelques années, vous étiez à peu près limité à regarder le jeu étrange sur BBC, ITV ou à payer pour un abonnement Sky. Aucun n’est idéal. BT Sports propose cependant une large sélection d’actions de football nationales, européennes et internationales sur un certain nombre de canaux différents. Bien qu’ils n’aient pas tout, ils ont une très bonne sélection.

Vous pouvez attraper beaucoup de sports via ce service sans avoir à vous engager à un package sportif BT complet aussi. Dans ce cas, vous paierez un prix raisonnable de 30 £ par mois, ce qui est une très bonne valeur pour la gamme d’action de football que vous obtenez sur une base mensuelle et bat certainement beaucoup d’autres options de canal en termes de prix, ainsi que la sélection que vous obtenez. De plus, avec leurs applications en ligne et mobiles, vous pouvez regarder les jeux que vous souhaitez voir quand vous le souhaitez.

ESPN

ESPN sports est un autre service de streaming sportif en ligne qui est une option pour les téléspectateurs. Bien que cela soit principalement destiné aux fans de sport américains, c’est un moyen très bon marché de regarder les sports. Leur forfait sportif ne coûte que 5 $ par mois, ce qui équivaut à 4,15 £ par mois, ou si vous vous engagez à un forfait, alors ce n’est que 50 $ par mois, ce qui revient à 41,50 £ par an. En tant que tel, il est incroyablement bon marché.

Cependant, en raison de son service principalement orienté vers les États-Unis, il existe un certain nombre de problèmes inhérents. Le premier étant que si vous vous connectez depuis le Royaume-Uni, il sera bloqué. En tant que tel, un autre investissement que vous devrez faire est dans un VPN pour vous assurer que vous pouvez accéder au service. Si vous avez déjà un VPN, ce ne sera pas trop un problème.

Cependant, l’autre problème est qu’ils ne peuvent pas montrer autant d’expérience de football globale que vous obtiendriez chez BT Sports car leur marché cible est fier des sports américains comme le baseball, le basket-ball et le football américain par rapport à notre propre football bien-aimé. En plus de cela, vous devrez accepter que le «football» soit appelé «football» à chaque match. Cependant, pour un prix aussi bas, ce ne sera pas un problème majeur, surtout si vous êtes également fan de ces autres sports.

Sites de streaming sportif en ligne

Ces sites peuvent être simplement à une recherche rapide de Google et ils présenteront généralement presque tous les jeux que vous souhaitez regarder, indépendamment de la ligue ou du niveau. Cependant, ceux-ci peuvent parfois être un peu une zone grise légale car ils peuvent ne pas avoir acquis la licence nécessaire. Bien qu’il soit peu probable que les autorités enfoncent votre porte, le résultat peut être que les flux sont de mauvaise qualité, ils peuvent être interrompus à mi-chemin de l’action, ou la couverture peut être dans une langue que vous ne pouvez pas comprendre .

La meilleure solution est de trouver un site de streaming sportif en ligne où vous pouvez payer une somme modique pour regarder un match en particulier, ou vous pouvez même vous abonner pour vous assurer que vous ne tombez pas sous le coup de l’un des problèmes susmentionnés . Quoi qu’il en soit, ils peuvent être un moyen très rapide, facile et bon marché de regarder toutes sortes de football du monde entier directement depuis votre ordinateur portable ou votre mobile.

Reddit

Reddit regorge d’informations utiles. Cela comprend la façon de regarder le football en direct. Sur leur site Web, vous trouverez des fils de discussion consacrés à la visualisation de sports et ceux-ci peuvent contenir des liens vers les meilleurs endroits pour regarder le football en ligne et le diffuser facilement. Cependant, encore une fois, vous pouvez rencontrer certains des problèmes que nous avons mentionnés ci-dessus en termes de qualité et de fiabilité. Cependant, si tout le reste échoue, ils peuvent être une option solide pour attraper l’action du football.

Bien qu’il existe, bien sûr, beaucoup plus d’options à votre disposition, ce sont les meilleures options que nous vous conseillons personnellement d’utiliser si vous recherchez une grande variété de visionnage de football en ligne bon marché et pratique.