Les mythes de Liverpool de la saison sont éclatés dans la dernière boîte aux lettres F365

Envoyez vos pensées, Liverpool ou autre, à theeditor@football365.com

Bonjour, Dave

Tellement de choses à déballer Dave dans la réponse de Dublin à Jimmy en Espagne. Sans approuver les éléments les plus dérangeants du soutien de Liverpool (et rappelons-nous qu’il y a des boucles de fruits dans la base de fans de chaque club), juste quelques réponses à certains des points / phrases choisis par Dave.

1. Le refrain moderne de l’ennemi désespéré de Liverpool: «la ligue de qualité la plus basse en * arrache des chiffres aléatoires sans aucune base de recherche ou de connaissances *». City a été salué comme la meilleure équipe de tous les temps la saison dernière et vient de battre une équipe du Real Madrid qui domine la Liga après avoir battu Barcelone. Toutes les équipes anglaises se sont qualifiées dans leurs groupes de Ligue des champions et de Ligue européenne. Peut-être que l’argument de Dave est qu’il y a un effondrement de la qualité à l’échelle européenne qui arrive juste à donner à la “pire équipe” un tour gratuit vers le titre, cela devrait-il se produire? Semble légitime…

2. La «chance avec blessures»: les joueurs suivants ont raté le nombre de matchs de Premier League suivant. Matip (12), Fabinho (8), Keita (8), Alisson (7), Lovren (7), Milner (5), Oxlade Chamberlain (4), Henderson (probablement 3). Salah et Mane ont raté trois matchs entre eux. Je n’inclus même pas Clyne qui a été absente toute la saison. Mais, oui, une fortune énorme.

3. La “pire escouade de tous les temps” est aussi irrespectueuse que désespérée, en particulier dans le choix des joueurs. Milner est largement considéré comme l’archi-professionnel auquel ses multiples managers font régulièrement confiance. Il va, j’en suis sûr, pleurer dans son Ribena que Dave ne le note pas. Les buts d’Origi contre Everton, Barcelone et Spurs en finale CL seront insignifiants à la lumière de l’analyse exceptionnelle de Dave. Lallana est sans doute l’un des joueurs anglais les plus doués sur le plan technique qui a été la clé de l’équipe de Klopp avant que des blessures ne se produisent et l’a maintenu sur la touche pendant une grande partie des 3 dernières années. Mais qui peut contester l’évaluation raisonnée de Dave.

4. Pour utiliser un Blackadderism, le couronnement dans la conduite d’eau de son e-mail est l’appel sans vergogne (et souvent déclaré) à l’humilité lorsque, dans la phrase précédente, il admet qu’il a ri de Liverpool au cours des 30 derniers ans. Je suppose que le vieux Dave ne comprend pas l’hypocrisie…

James, (LFC, par coïncidence, Madrid – je ne connais pas Jimmy!)

Bonjour, Dale

Je ne sais pas si Vallée est sérieux ou s’il traîne juste. Mais j’ai aussi vu des mails sur un thème similaire plus tôt dans la saison sur les arbitres voulant que Liverpool gagne.

Tout simplement, si quelqu’un croit réellement que les arbitres sont partiels pour certaines équipes, alors que faites-vous encore en regardant le match? Ce n’est pas un sport dans ce cas et plus comme la WWE.

Si jamais je soupçonnais que certaines équipes obtenaient des décisions favorables des arbitres, je cesserais simplement de regarder. Ce serait alors inutile.

Bradley Kirrage.

Je me demande si quelqu’un que Dale connaît a déjà obtenu un ticket de parking et l’a contesté. Est-il heureux pour eux quand tout se déroule correctement, ou pense-t-il qu’il y a une conspiration géante parce que la même chose ne lui est pas arrivée une seule fois?

IP (Mon conseil me déteste)

Je me demande simplement, Dale, est-ce que Man Utd recevra un trophée pour avoir remporté la ligue VAR? Les placards ont été un peu nus récemment, ce serait bien de gagner quelque chose de nouveau et de brillant.

Jon, Cape Town (Les arbitres étaient accusés de partialité en donnant trop de sanctions à Utd dans l’ancien trafic et aucune à l’opposition. Personne n’a jamais considéré qu’Utd passait la majeure partie du match dans et autour de la boîte de l’opposition et l’opposition a été limitée à quelques demi-chances, donc ils allaient toujours obtenir plus de pénalités)

Laissez Chelsea tranquille

Il suffit de lire l’article à propos de Phil Foden écrit par Sarah Winterburn, clairement émerveillée.

Une fois de plus, où Sarah est impliquée, Chelsea est entraîné dans le débat parce que le manager anglais a eu la témérité d’appeler trois joueurs de Chelsea avant d’avoir appelé “cinq minutes Foden”.

Maintenant que cela se produit, je conviens que Foden semble être la vraie affaire et qu’il a l’air d’un joueur très bien rangé, mais pouvons-nous simplement arrêter avec les coups acharnés de Chelsea et de Chelsea seuls sur ce site, normalement entre les mains de Sarah?

Nous l’obtenons, nous avons ruiné le football, mais devons-nous l’entendre de tout le monde tout le temps? Même sur votre émission de télévision Sarah déverse une énorme dose de mépris sur Chelsea et, interrogé par (surprise surprise) un partisan des Spurs, réitère son aversion transparente pour le club.

Article après article sur la façon dont Lampard est facile à vivre, mais aucune mention de la perte de la personne qui a assuré la qualification de la Ligue des champions pour Chelsea sous Sarri plus que quiconque, Eden Hazard, avec quoi, 60% de tous les buts et aide sur le côté?

Nous avons un Hazard perdu et nous l’avons remplacé par Pulisic qui est sorti depuis des mois blessé avec plus d’attente sur la touche à venir, qui n’a acheté personne pour réellement aider Lampard à marquer son autorité sur l’équipe et pourtant vous avez choisi d’ignorer le fait que pour la première fois depuis longtemps, Chelsea affronte des jeunes diplômés de la première équipe via le parcours de l’équipe de jeunes qui leur était auparavant fermée.

Non, ce que vous avez réellement fait, c’est traiter le club avec plus de mépris en ce qui concerne l’âge moyen de l’équipe qu’ils ont jouée récemment, ignorant à nouveau le fait que, décimés par les blessures, nous avons dû jouer Giroud, Willian, Pedro, Alonso et Cabellero, tous à la fin de leur carrière à Chelsea, tous les miles plus âgés que les joueurs qu’ils avaient remplacés, tous augmentant l’âge moyen.

Faites-moi plaisir, traitez-nous comme vous traitez tout le monde, s’il vous plaît.

Mark Kelly

La suite était meilleure

Oh regarde moi! J’ai appris à travailler sur Internet! nous, les fans d’Arsenal, savons tout sur Preston, mais allez! ils ont joué dans une ligue de seulement 12 équipes!

Ils ont été invaincus en 22 matches – il y a des tas d’équipes qui ont réussi ce record en une seule saison.

Le record d’Arsenal était sur une saison de 38 matchs et nous avons toujours le record de la plus longue manche invaincue – alors là!

Graham Simons, Gooner, Norf London

Le sport est-il ennuyeux?

Après-midi à tous.

Étant donné que nous manquons un peu de courriels pour le moment, j’ai pensé poser la question:

Pensez-vous que le sport professionnel soit ennuyeux?

Rugby = bang, slam, crash, coup de pied, bang, wallop, blessure

Football = passe, passe, passe, passe, passe, passe, f ** k up, passe, passe, passe, passe, c ** k up, but etc.

Cricket = malgré la saison la plus divertissante jamais vécue par un Anglais, c’est quand même ennuyeux à l’extrême

Athlétisme = personne ne se soucie jusqu’aux Jeux olympiques

F1 = tour et tour et tour, même gars qui gagne sans fin (ce qui est génial que ce soit Lewis, c’est juste de la merde pour le sport)

En gros, j’en suis arrivé au point où je ne pense tout simplement pas que payer un supplément pour le sport télévisé en vaut la peine. Cela a été déclenché en regardant un groupe de garçons surpayés essayant de jouer au football où le gagnant est décidé par le nombre d’erreurs commises, par les équipes et les officiels. (Everton vs Man U)

La raison pour laquelle je demande si le sport professionnel est ennuyeux est en partie due à la saturation du marché et à une réticence à changer de leur part pour nous donner le produit que nous voulons réellement. Cependant, avec l’avènement d’Amazon sur le marché, n’est-il pas temps que nous décidions tous de nous éteindre jusqu’à ce qu’ils nous donnent ce que nous voulons?

Les supporters de Man U et Liverpool n’auront pas besoin de changer car presque tous leurs matchs sont à la télévision de toute façon. Ils ont le plus de fans, je comprends, mais nous avons besoin d’une couverture TV pour changer. Il n’y a pas si longtemps, nous pouvions utiliser le bouton rouge pour changer le commentaire, regarder derrière l’objectif, ou rester à bord avec quelqu’un pour toute la course, etc., et maintenant, nous n’avons plus rien de générique.

Des tas d’hyperbole, des récits dignes de grimace sur «l’avenir» et la «carrière» de chacun, un parti pris clair partout, des excuses pour la prestation de serment, de petits effets sonores naff, des pandits affreux et affreux et des ancres banales.

Trouvez-vous vraiment le sport pro amusant et intéressant? En tant qu’homme d’âge moyen, je ne peux pas être obligé de dépenser autant pour aller aux jeux / grands prix / matchs, etc. et maintenant que le sport professionnel est omniprésent à la télévision, n’en avons-nous pas juste assez?

Fat Man (appréciez que les réponses dépendent du temps que vous avez payé pour tout)

Gylfi comme accusé

Bonjour,

Jouer aux diables défenseurs du hors-jeu de Sigurdsson….

Il y a quelques années, Liverpool a joué à Tottenham et le ballon a été joué vers Kane qui était clairement hors-jeu. Lovren, comme tout défenseur, ne pouvait pas être sûr que cela serait donné, alors il a essayé de dégager le ballon, ce qu’il a fait, typiquement, mal et a fini par l’encrasser Kane. Après une discussion entre l’arbitre et Lino, ils ont décidé que Lovren ayant joué le ballon, Kane était désormais en jeu et a donné le penalty qui semblait largement accepté comme correct par les fans non-Liverpool.

Dimanche, alors que Sigurdsson était sur le sol, il n’interférait pas avec le jeu et n’interférait pas avec la vue du gardien de but jusqu’à ce que le ballon frappe Maguire, alors pourquoi n’était-il pas sur place à ce stade? Je ne suis pas sûr que cela devrait être une touche délibérée pour faire la différence …

Mark C, Londres

Tout d’abord, Sigurdsson était hors-jeu et activement impliqué dans le jeu. Il s’est assis devant De Gea et a écarté ses jambes à la dernière minute. C’est une façon malheureuse qu’un but soit exclu, et probablement une règle stupide, mais il semble clair qu’il était hors-jeu et impliqué, donc non, je ne pense pas que United mène 9-1 dans les décisions VAR. (quel que soit le f * que cela signifie.)

Deuxièmement, la personne qui se fâche contre Ole pour avoir qualifié le joueur le plus régulier et le meilleur de United des 8 dernières années de «meilleur gardien de but au monde» doit se détendre. Je n’ai rien d’autre à dire à ce sujet, mais vous avez vraiment besoin de vous détendre. Je n’ai jamais rencontré moins de gros problème qu’un manager complimentant son gardien de but.

Je vois aussi qu’après une défaite, un fan de Liverpool interroge Salah (littéralement comparé à Messi la saison dernière) et la place de TAA à l’époque. À vous, monsieur, je dis tais-toi et asseyez-vous et essayez de vous rappeler que ce sont sans doute (quoique très probablement) vos deux meilleurs joueurs au cours des deux dernières années. Comptez vos ennuyeuses bénédictions.

Encore une chose, Bruno Fernandes doit être le meilleur joueur portugais à avoir jamais joué pour United. Droite? Peut-être que Nani se défend.

Gaaavie, Kavas, Kaapstad

Gagnez vos Spurs

Gens,

J’apprécie la nécessité de générer quelque chose pour la page des éperons, mais je vous prie de ne plusgrandes semaines»Mettant en vedette nos joueurs ou notre club.

Nous n’avons plus rien de «gros». C’est comme «doit gagner». La chose à propos de «doit gagner» est que lorsque vous ne les gagnez pas (ni même essayez), alors appeler le suivant un «doit gagner» ne veut rien dire.

Nous n’avons plus de gros matchs, ni dans l’ensemble ni dans aucun foyer microcosmique. Si nous avions un ensemble de joueurs en compétition pour gagner une place, ou un manager partant sur la route difficile vers un nouveau système audacieux qui récolterait des récompenses la saison prochaine, hé peut-être qu’il y aurait un cas pour quelqu’un, quelque part dans ce club, pour figurer dans un aperçu de ce qui pourrait être important pour eux dans le match à venir.

Non. Le président, le manager et l’équipe ont tous clairement indiqué qu’ils n’avaient rien ou presque rien à nous offrir pour le reste de la saison. En ce moment, j’ai l’impression que chacun a décidé qu’il n’y avait rien qu’il voulait nous offrir pour le reste de son temps au club.

C’est loin de ces glorieuses 29 secondes à Madrid. Murmure un peu tristement comment l’amour s’est enfui, etc.

Darragh, Spurs, Irlande