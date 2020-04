Les négociations sur le renouvellement du contrat avec Ter Stegen “stagnent” – rapport

Le FC Barcelone continue de négocier avec Marc-André ter Stegen sur un renouvellement de contrat, mais la dernière rumeur dit que les choses ne progressent pas pour le moment. Pourquoi? Parce que le joueur veut une énorme augmentation de salaire et que le club manque d’argent, compte tenu des énormes salaires qu’il verse déjà.

Selon un nouveau rapport, Ter Stegen souhaite doubler son salaire actuel, car il est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. De plus, Barcelone sait qu’il est l’un des meilleurs gardiens du monde et ne veut pas le laisser partir. Mais le club a déjà une masse salariale énorme et espère lui donner une augmentation plus modeste. Le club a été en contact avec son agent, mais il semble que le fossé dans les positions des deux parties sur le salaire soit assez important, aucune des deux parties ne bougeant beaucoup

Les Catalans veulent renouveler son accord à long terme, au moins jusqu’en 2025, avec une option, peut-être, de 3 ans de plus. Et pour le moment, ils sont convaincus qu’un accord sera toujours conclu au cours des prochains mois. Cependant, dans l’état actuel des choses, les progrès sont minimes.