Les neuf joueurs qui n’ont jamais perdu un match de championnat à Anfield pour Liverpool

Anfield est devenu une forteresse pour Liverpool au cours des trois dernières années et leur record à domicile les a aidés à obtenir 22 points d’avance en tête du classement.

Leur défaite 2-1 contre Crystal Palace en avril 2017 était la dernière fois que les fans de Liverpool ont vu leur équipe perdre à domicile en Premier League.

Nous avons examiné les neuf joueurs qui ont disputé plus de 10 matches de championnat à Anfield pour Liverpool et qui sont toujours invaincus.

Alisson Becker

Le premier voyage d’Alisson à Anfield a entraîné une lourde défaite, alors qu’il a concédé cinq buts lors de la défaite 5-2 de la Roma contre Liverpool en 2018.

Le joueur de 27 ans a néanmoins fait assez pour impressionner Jurgen Klopp, et Liverpool a dépensé 65 millions de livres sterling pour signer le gardien quelques mois plus tard.

Alisson a définitivement préféré être dans le vestiaire à domicile à Anfield, en remportant 26 et en tirant deux de ses 28 matchs de championnat au célèbre stade.

Virgil van Dijk

Van Dijk a joué un rôle déterminant dans la récente transformation de Liverpool et le défenseur est largement considéré comme le meilleur défenseur central du monde.

Le joueur de 28 ans a signé à Southampton pour 75 millions de livres sterling en 2018, mais il valait chaque centime et a remporté 35 de ses 39 matches de championnat à Anfield.

Andy Robertson

Après un début difficile après son déménagement de Hull City en 2017, Robertson s’est imposé comme un élément central des plans de Klopp à Liverpool.

L’arrière gauche a disputé 44 matches de championnat à Anfield au cours des deux dernières années et demie, en remportant 38 et en tirant au sort les six autres matchs.

Fabinho

Fabinho a disputé 22 matches de championnat à Anfield au cours des 18 derniers mois et le Brésilien a été 21 fois vainqueur.

Le match nul 1-1 de Liverpool contre Leicester City en 2019 est le seul match de championnat à domicile qu’ils n’ont pas gagné lorsque Fabinho a été impliqué.

Alex Oxlade-Chamberlain

Oxlade-Chamberlain a rejoint les Reds d’Arsenal en 2017, mais des problèmes de blessures ont perturbé sa carrière à Liverpool et l’ont limité à 26 matches de championnat à Anfield.

Le milieu de terrain a aidé Liverpool à récolter 60 points sur un total possible de 78 lors de ces matchs en remportant 20 points et en tirant au sort les six autres.

Naby Keita

Keita est arrivé à Liverpool en 2018 avec de grandes attentes, mais le joueur de 25 ans a du mal à trouver une place de départ dans leur milieu de terrain trois.

Il n’a disputé que 16 matches de championnat à Anfield en un an et demi, mais ils ont remporté tous ces matchs sauf deux.

Xherdan Shaqiri

Shaqiri a eu du mal à faire son entrée dans l’équipe de Liverpool après avoir signé à Stoke City en 2018, ne faisant que 15 matches de championnat à Anfield.

Cependant, l’ailier n’a jamais laissé tomber Klopp lorsqu’il a été sélectionné car il a remporté 14 de ces 15 matchs.

Mohamed Salah

Après avoir signé avec la Roma en 2017, l’ailier a disputé un demi-siècle en championnat à Anfield, remportant 41 victoires et neuf matchs nuls.

Salah a également un record de buts incroyables dans son stade à domicile, enregistrant 45 buts dans ces 50 matchs de championnat.

La seule fois où Salah a joué dans une défaite en championnat de Liverpool à Anfield, c’est lorsqu’il a aidé Chelsea à s’imposer 2-0 contre son équipe actuelle en 2014.

Sadio Mane

Mane est à Liverpool depuis plus longtemps que tout autre joueur de cette liste, mais l’ailier a raté ses deux défaites en championnat à domicile en 2016-17 en raison de blessures et d’engagements internationaux.

Le joueur de 27 ans a disputé 59 rencontres de championnat à domicile pour Liverpool, en remportant 50 et en tirant au sort les neuf autres.

