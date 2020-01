les nombres stratosphériques du ＇9＇ à la mode

Les secrétariats techniques de la plupart des grandes équipes européennes doivent être tirer les cheveux. Et c’est que le Borussia Dortmund a passé sa main sur le visage de tous en signant, il y a quelques semaines, le Norvégien Erling Haaland, pour seulement 20 millions d’euros.

25/01/2020

À 11:31

CET

Sport.es

Beaucoup, dont le Barça, étaient réticents à leur impact, et clairement, à marquer huit buts en phase de groupes de la Ligue des champions. Mais cela ne suffisait pas. Il y avait des doutes étant un attaquant d’une équipe autrichienne, le Red Bull Salzburg.

Cependant, la réalité a surmonté toute spéculation et Haaland s’est révélé comme un véritable phénomène de buteur et est devenu la mode «9» après seulement deux apparitions en Bundesliga.

Nous ne saurons jamais s’il avait été un substitut idéal Luis Suarez au Camp Nou, mais la vérité est que l’odeur est restée. Leur nombre est stratosphérique. En seulement deux matchs avec sa nouvelle équipe, il a déjà marqué cinq buts et, dans aucun de ces matches, Favre n’a accordé le titre à ce Norvégien de 19 ans né à Leeds.

Numéros de folie

Plus précisément, Haaland a joué 59 minutes. 34 contre Augsbourg à ses débuts marquant un double et 25 contre Cologne signant un double. Cela semble incroyable, mais c’est vrai. Marquez un but toutes les douze minutes et son nombre moyen de tirs par match (2,5) coïncide avec celui des buts marqués.

En seulement deux matchs, Haland, qui compte en moyenne treize touches pour chacun d’eux, il est déjà le troisième meilleur buteur de Dortmund en Bundesliga, derrière Jadon Sancho (10) et Marco Reus (9), égalant Paco Alcácer, qui en a cinq comme lui. Au total, cette saison a marqué 33 points en 24 matchs joués.

Nombres, alors, que s’il maintient, il sera couronné sous peu comme l’un des meilleurs buteurs du continent et fera de lui l’un des fruits les plus appétissants et les plus chers du marché. Le même a obtenu une clause de sauvegarde en juin 2022, date à laquelle Vous pouvez quitter Dortmund si vous aimez une offre.

Cela vaudra beaucoup moins. Pour l’instant, Transfermarket valorise déjà plus du double (45 millions) de ce qu’il a coûté au Dortmund pour ce gigantesque attaquant de 1,94 mètre.