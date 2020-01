Les noms qui apparaissent à Barcelone pour remplacer Valverde »Prensaf Fútbol

Lundi 13 janvier 2020

Après l’élimination surprise de la boîte «culé» de la Super Coupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid, l’entraîneur Blaugrana, Ernesto Valverde, a les jours comptés dans l’équipe catalane. Quique Setién, Pochettino, Milito, Henry et Allegri sont les cartes que les Catalans manipulent.

L’élimination en demi-finale de la Super Coupe et la mauvaise performance de Barcelone d’Arturo Vidal ont leur entraîneur, Ernesto Valverde, avec un pied à l’extérieur de la banque Blaugrana. Pour cette raison, la direction s’est réunie le lundi 13/01 et un remplaçant est déjà recherché en cas de finalisation du licenciement.

Avec les refus de Xavi et Ronald Koeman, la liste des successeurs de «Txingurri», qui a rencontré le président Josep Maria Bartomeu, a été réduite. Apparaissent quelques techniciens argentins, espagnols, français et italiens. Et celui qui a pris les devants est Quique Setién, qui vient de diriger le Betis avec une proposition offensive intéressante.

Cela ressemble également à une option pour diriger le casting d’Arturo Vidal vers Mauricio Pochettino. L’ancien entraîneur de Tottenham est sans club et au tableau ils le voient de bon œil, malgré son identification avec l’Espanyol, qu’il a dirigé entre 2009 et 2012.

Un autre d’intérêt est Gabriel Milito, stratège des Etudiants de La Plata, qui a la garantie d’avoir été un ancien joueur du club et d’avoir le respect de Messi. De plus, la direction a également pensé à Elargentino pour une paire avec Thierry Henry, actuel entraîneur de l’Impact de Montréal, mais cela perdait de la force.

Il a été offert à Massimiliano Allegri, qui est également libre, et le dôme de l’équipe catalane a sondé Roberto Martínez (Belgique) et Marcelo Gallardo (River), mais tous deux ont préféré rester dans leur position actuelle.