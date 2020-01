Les normes allemandes d’élite pour les entraîneurs produisent les meilleurs du monde

Soyons honnêtes ici. Nous avons tous nourri ce fantasme d’entraîner le Bayern, ne serait-ce qu’un instant. Crier à partir de la ligne de touche, prononcer un discours inspirant d’avant-match, rédiger une formation sur un grand tableau blanc, faire un ajustement parfait dans le jeu qui transforme une correspondance clé, passer en revue les résultats des tests sanguins de chaque joueur pour s’assurer que l’entraînement est parfaitement adapté à leurs besoins individuels, qui pourraient en demander plus. D’accord, ce n’est peut-être pas le test sanguin, mais tout le reste n’est que du rêve. Mais que faut-il vraiment pour devenir entraîneur en Bundesliga? La réponse est simple, vous devez vous lancer dans le programme de coaching professionnel le plus difficile et le plus sophistiqué au monde pour obtenir le diplôme de Fußball-Lehrer, ou «professeur de football» reconnu par l’État.

L’UEFA définit les paramètres de base des qualifications et des catégories d’entraîneurs afin qu’ils soient standard dans tous les pays membres. Chaque pays décide ensuite quelles licences (et combien) sont nécessaires pour quelles ligues ou académies, et combien d’instruction et de stage sont nécessaires pour obtenir chaque licence (l’UEFA fixe un nombre minimum d’heures, mais tous les programmes allemands dépassent considérablement ce minimum). L’UEFA étudie l’art et la science du coaching de manière continue et organise une conférence des entraîneurs tous les cinq ans pour revoir leurs normes et leurs programmes. La dernière date de 2015 et il y en aura une nouvelle l’année prochaine.

L’UEFA a créé ces catégories de licences: niveaux Pro, A, B, Elite Jeunesse A, Gardien de but A et Futsal B.

En Allemagne, si vous souhaitez obtenir votre licence Pro, vous devez assister à la prestigieuse Hennes-Weisweiler-Akademie pour un programme de dix mois conçu pour produire un niveau d’entraîneurs d’élite cohérent. Jupp Heynckes, Jürgen Klopp, Joachim Löw, Hansi Flick, presque tous ceux qui sont des entraîneurs allemands sont tous diplômés de Hennes-Weisweiler.

Il est difficile d’entrer dans le programme. 80 candidats sont amenés pour une évaluation de trois jours et seulement 24 sont acceptés. La présélection et l’évaluation sont rigoureuses. Selon Vice, l’évaluation finale est un processus en trois étapes:

Dans le premier, les candidats sont interrogés puis soumis à un examen écrit sur la logique du football. On leur montre un tableau de tactique ou un tableau à feuilles mobiles ou peut-être une bobine de jeu courte et leur demande comment ils pourraient résoudre divers problèmes tactiquement. Ceci est suivi d’un examen pratique de deux heures, qui est essentiellement une session de formation simulée. On pourrait demander aux candidats, par exemple, de préparer une équipe fictive pour faire face à un adversaire sur la base d’un rapport de dépistage qui indique que l’équipe adverse se constituera dans un système 4-4-2. Ceci est suivi d’un autre examen écrit.

Pendant tout le processus, les individus sont soigneusement observés par les instructeurs et un psychologue, qui déterminent non seulement qui est le plus susceptible de réussir dans le programme et en tant qu’entraîneur, mais aussi qui fera la meilleure «équipe» au fur et à mesure que la classe avancera ensemble . Et ce ne sont pas seulement les anciens pros qui complètent ces cours, l’Akademie pense que le bon mélange pour une classe efficace contient un mélange d’entraîneurs amateurs ou semi-professionnels de la sixième division ou plus, des entraîneurs de jeunes académies qui ont étudié les sciences du sport à une université et d’anciens joueurs de Bundesliga. En effet, les étudiants ne sont pas seulement là pour apprendre, mais pour s’enseigner les uns aux autres.

Le cours 2013 à l’Akademie





Photo de Christof Koepsel / Bongarts / .

Les normes allemandes de coaching sont supérieures à celles de leurs homologues anglais. Pour pouvoir entraîner en Bundesliga et dans les deuxième et troisième divisions, vous avez besoin d’une licence Pro. Pour gérer une académie de football agréée en Allemagne, vous devez employer au moins deux personnes titulaires d’une licence Pro et la plupart en ont beaucoup plus. En Angleterre, pour entraîner en troisième division, seule une licence UEFA «A» est requise. Pour entraîner dans le championnat anglais, il faut simplement avoir «commencé à travailler sur» une licence Pro. Seule la Premiere League exige qu’un entraîneur détienne une licence UEFA Pro.

Et toutes les licences ne sont pas identiques. L’UEFA fixe la durée minimale du cours pour la licence Pro à 240 heures. La FA anglaise vous permettra d’obtenir votre licence Pro avec un cursus de 256 heures. L’Akademie allemande nécessite pas moins de 815 heures, plus de trois fois la norme anglaise. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles bon nombre des jeunes esprits les plus brillants et les plus brillants viennent d’Allemagne.

Une fois que vous avez terminé, vous ne pouvez pas simplement vous reposer sur vos lauriers et donner des conférences de presse profondes (ou odieuses) pour le reste de votre vie. Il y a une exigence de formation continue imposée à la licence allemande Pro: le titulaire doit suivre un certain nombre de cours en cours tous les trois ans pour que la licence soit renouvelée. Ainsi, le système allemand s’assure que tous leurs entraîneurs licenciés sont au courant des derniers développements.

Markus Feldhoff, René Rydlewicz-Gubanow et Valerien Ismael à l’Akademie





Photo de Christof Koepsel / Bongarts / .

Chaque entraîneur qui participe au programme laisse un héritage et contribue au succès futur de l’Akademie. Ils sont tous tenus d’écrire un article de 15 pages décrivant leur propre philosophie ou vision unique du football, et ces idées sont incorporées dans le futur programme. Si quelqu’un peut mettre la main sur une copie du document de fin d’études de Jupp (ou de Julian Nagelsmann!), Faites le moi savoir. Je serais ravi de le retirer.