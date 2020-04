Les nouveaux propriétaires potentiels de Newcastle United auraient la possibilité de décharger un joueur en difficulté – HITC

Joelinton a rejoint Newcastle United à l’été 2019.

Selon Fotomac, Trabzonspor est intéressé par la signature de Joelinton de Newcastle United dans la fenêtre de transfert d’été.

Le rapport dans la publication turque a affirmé que Trabzonspor envisage Joelinton en remplacement de Daniel Sturridge, qui a quitté en mars après avoir résilié mutuellement son contrat.

Newcastle United se débat

Au milieu de l’incertitude économique due à la crise sanitaire mondiale, il reste à voir combien les clubs sont prêts à dépenser pendant le mercato d’été.

Trabzonspor est en haut de la table turque de Super Lig en ce moment, et s’il termine dans les places de la Ligue des champions pour la saison prochaine, alors il sera en mesure de dépenser de l’argent pour signer Joelinton.

L’attaquant de 23 ans a rejoint Newcastle depuis Hoffenheim à l’été 2019 pour des frais de transfert estimés par BBC Sport à 40 millions de livres sterling.

Le Brésilien n’a pas réussi à faire un impact massif aux Magpies, et n’a marqué qu’un seul but et a fourni deux passes décisives en 29 matches de Premier League jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.

Quitter Newcastle United

Si les nouveaux propriétaires potentiels de Newcastle cherchent à vendre certains des joueurs en difficulté cet été, ils ont peut-être eu la chance avec Joelinton.

Selon BBC Sport, Newcastle est sur le point de changer de propriétaire, avec Mike Ashley prêt à vendre le club.

Il a été signalé que la financière Amanda Staveley mène une offre impliquant le fonds souverain d’Arabie saoudite et les frères Reuben.

