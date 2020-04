Les nouvelles cotes – Coutinho, le Barça est déjà prêt à faire la remise au Bayern Munich

Les bons souvenirs laissés en Premier League avec la récompense du maillot de Liverpool Philippe Coutinho, regrette l’Inter, mais celui de Barcelone n’a pas réussi à refaire affaire avec les Reds. Le premier impact a été bon, puis il n’a pas répondu aux attentes et à l’été 2019 il est parti en prêt au Bayern Munich: les statistiques le récompensent, mais compte tenu de la situation, le club allemand n’a pas à décider d’exercer le droit à rachat, bien que les Catalans aient déjà donné leur volonté de baisser le prix des 120 millions convenus à 80. Nous avons dit de la Premier League: en Angleterre, Manchester United et Chelsea pensent très concrètement, prêts à entrer dans la négociation.

La valeur potentielle a diminué de 14 millions – Depuis la maxi affaire du Barça (près de 160 millions), la valeur du Brésilien a entamé une descente progressive, grâce à quelques difficultés et quelques blessures. Avant la crise des coronavirus, Transfermarkt le valorisait à 70 millions d’euros, alors qu’il se situe aujourd’hui à 56. L’estimation la plus élevée du CIES, de 70 à 90 millions. En attendant de comprendre dans quelle direction ira le marché des transferts, ce sont les chiffres qui sont également discutés en Angleterre. De manière réaliste, si le Bayern ne veut pas le racheter (ce qui est plus probable si les blaugrana réduisent encore les demandes compte tenu de la crise économique résultant de l’épidémie), il est difficile à l’heure actuelle d’imaginer une vente aux enchères dépassant les 60 millions.

Voici les graphiques de Transfermarkt (mis à jour le 8 avril) et CIES (mis à jour le 11 mars).

