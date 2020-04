Les nouvelles cotes – Higuain, ne valant probablement même pas 25 millions

Gonzalo Higuain c’est probablement l’épine la plus douloureuse pour la Juventus. Et pas à partir de cette saison, car sa valeur a drastiquement chuté au fil des ans, à partir des 90 millions d’euros payés il y a quatre étés, lorsque son transfert de Naples au noir et blanc a rendu pratiquement tout le monde imbuffal. Maintenant, l’idée est de ne jamais revenir d’Argentine, bien que la Juve jette de l’eau sur le feu et réfute les préoccupations de son avant-centre en raison du coronavirus. Il y a une certitude, c’est-à-dire que sa parenthèse à Turin est maintenant terminée, avec l’espoir que lors de la prochaine session de marché, qui reste à décider, les dix-huit millions d’euros qui aideront à éviter une perte budgétaire pourront arriver. Le problème reste également celui du salaire, de 7,5 millions (plus les primes) par an. Pour de nombreux clubs, c’est un chiffre insoutenable.

La baisse se poursuit – Le sommet a été atteint mi-2016, après que Higuain ait marqué 36 buts – un record absolu – pour le football italien. Les quatre-vingt-dix millions avaient une perspective négative pour quelques années, jusqu’au transfert à Milan où la valorisation allait de pair avec l’amortissement au bilan de 54 millions. La descente abrupte conduit désormais à une valeur de marché d’environ 25 millions d’euros, clairement avec l’idée que personne ne les mettrait dans l’assiette d’un joueur de 32 ans et demi avec ce salaire.

