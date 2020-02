Les nouvelles de Mason Greenwood et Marcus Rashford déclenchent une nouvelle crise des blessures

La crise des blessures de Manchester United a frappé un double coup hier alors que de mauvaises nouvelles sont apparues concernant deux grévistes.

Tout d’abord, Ole Gunnar Solskjaer a déclaré aux journalistes que c’était «toucher et partir» de savoir si Marcus Rashford jouerait à nouveau pour les Red Devils cette saison après avoir admis que la blessure au dos du joueur était plus grave qu’on ne le pensait.

Lors de la conférence de presse d’avant-match du Club de Bruges, Solskjaer a déclaré: “J’espère qu’il jouera cette saison, mais ce sera juste tactile et aller vers la fin.”

«J’espère que nous pourrons terminer ce tournoi et prolonger la saison. Ça prend du temps. Je ne suis pas médecin mais visiblement j’espérais qu’il récupérerait plus vite. On dirait qu’il va sortir, donc encore quelques mois. »

“C’était peut-être plus grave, cette fracture, que ce que nous espérions et attendions parce qu’il se sentait bien les quelques jours avant.”

“Il est important que nous ne le précipitions pas. Et nous ne le ferons pas. »

Le pire était de venir pour les fans de United hier quand il est apparu que Mason Greenwood était absent de l’entraînement et n’était pas monté dans l’avion pour le choc vital de la Ligue Europa ce soir en Belgique.

Greenwood était un remplaçant inutilisé lors de la victoire de 2-0 lundi soir contre Chelsea, suggérant qu’il aurait pu porter un coup.

Premierinjuries.com rapporte que Greenwood a en effet subi un choc et est en cours d’évaluation, mais le manager n’a pas commenté la nature de la blessure.

L’absence de 18 ans laisse les Red Devils péniblement à court d’options d’attaque, avec seulement Anthony Martial et Loanee Odion Ighalo les attaquants reconnus laissés dans l’équipe.

Daniel James était employé comme attaquant de fortune contre Chelsea, mais n’a pas bien réussi dans le rôle, ne réussissant que 22 touches et n’enregistrant pas un seul tir au but.

Tout problème en cours pour Greenwood sera un coup dur pour United alors qu’ils tentent de monter un assaut sur les places convoitées de la Ligue des champions et de se qualifier pour la compétition en remportant la Ligue Europa.

L’équipe complète pour le match de ce soir est: David de Gea, Sergio Romero, Nathan Bishop; Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot, Harry Maguire, Eric Bailly, Victor Lindelof, Luke Shaw, Brandon Williams; Nemanja Matic, Fred, Andreas Pereira, Bruno Fernandes, Juan Mata, Jesse Lingard; Daniel James, Odion Ighalo et Anthony Martial.

