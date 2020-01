Les objectifs de Haaland aident également les retraités norvégiens

Les objectifs de Erling Haaland Ils sont inscrits en Bundesliga … et même pour les retraités de leur pays.

28/01/2020

À 21:12

CET

SPORT.es

L’attaquant anglo-norvégien de Borussia Dortmund a déjà marqué cinq buts en 57 minutes de jeu efficace, à une moyenne de but toutes les onze minutes, et est une des sensations du football européen.

Cependant, la chose la plus surprenante est que leur buts non seulement pour lui, mais aussi pour le collectif retraité de Norvège.

Il Caisse de retraite de l’État norvégien a acheté le 1,04 pour cent des actions du Borussia Dortmund, après avoir investi environ sept millions d’euros depuis 2018, et c’est l’un des plus forts au monde, avec 800000 millions de capitaux gérés, incluant également le résultat des revenus pétroliers, selon ‘Bild’.

Ouais Haaland marque la Dortmund gagne, le prix de leur les actions monte et, incidemment, la Retraités norvégiens Ils ont plus de capital. Un pays entier soutient désormais plus que jamais s’il correspond à l’international norvégien, ancien joueur du Salzburg dans lequel il a fait le saut au football allemand avec un salaire brut de 8 millions par saison pendant quatre ans et avec une clause de 20 millions.