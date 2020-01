Les objectifs sont ce que nous voulons par un froid mardi soir

C’est une autre mi-semaine bien remplie dans le monde du football et avec une poignée de matchs de championnat, de ligue un et deux, il y a même des affrontements de quatrième tour du trophée EFL à espérer, si c’est ce qui fait flotter votre bateau.

Cependant, la Premier League occupe le devant de la scène ce soir, comme si Liverpool ont l'avantage significatif au sommet du tableau de premier niveau, la bataille pour éviter la chute est toujours aussi effrénée et avec seulement 13 points séparant la neuvième place de la dernière place, la ronde de matchs de ce soir pourrait s'avérer décisive sur ce front alors que nous regardons à l'avenir.

La mi-janvier est rarement connue pour les soirées confortables et chaleureuses, donc les fans de toutes les couleurs espéreront voir beaucoup de buts et beaucoup d’actions divertissantes, simplement pour les garder au chaud et regarder le aperçu des jeux à choisir, il devrait certainement y avoir des objectifs.

Et pour ceux qui sont curieux de savoir pourquoi les heures de coup d’envoi pour les matchs de Premiership de ce soir sont 19h30, il semble, malgré les heures normales à 19h45 ou 20h00 (en direct sur Sky généralement ce dernier), la Premiership a décidé, à la suite de la ronde de milieu de semaine des rencontres d’Amazon en décembre, que tous les jeux continueront à 19h30 ou 20h15.

Soyez intéressant de voir combien de fans ne s’en rendent pas compte, car cela n’a pas été bien publicisé, et se présentera toujours pour le coup d’envoi plus habituel de 19h45!?