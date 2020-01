Les olos Xolos sont descendus chez les «Warriors»: Tijuana a battu Santos à la date 1 de la Clausura 2020 Liga MX

Tijuana bat Santos Laguna 2-1 avec un but de pénalité de Camilo Da Silva et un autre de Lainez pour la première journée de la Clôture 2020 Liga MX du Warm Stadium. Doria remise d’un coup franc.

Avec un superbe but de Mauro Lainez au début de la deuxième mi-temps, Tijuana a réussi le début de l’ère de l’entraîneur argentin Gustavo Quinteros vendredi en battant Santos 2-1 lors de la première date du tournoi mexicain de Clausura.

Le Brésilien Camilo Sanvezzo a mis Xolos en tête à la 36e minute, mais son compatriote Mateus Doria a égalisé à 49 et Lainez a inscrit le but de la victoire à 51. Quinteros a disputé son premier tournoi au Mexique, d’où il est arrivé Université catholique du Chili.

Tijuana est provisoirement placé à la première place du tournoi en attendant les autres résultats de la date tandis que Santos, qui a mené la saison dernière, a commencé la campagne avec son pied gauche.

Sanvezzo a mené les locaux en convertissant un penalty sur le côté droit du gardien Jonathan Orozco, qui a battu le côté opposé.

Doria a égalisé pour charger magistralement une faute de l’extérieur de la zone, mais le goût a duré peu de temps aux visiteurs car dans un jeu de transition rapide, Lainez a parcouru 25 mètres avant de prendre un tir de l’extérieur de la zone qui est entrée par le côté droit d’Orozco .

Santos a réussi à égaliser le match à 87 avec une tête de Doria que le gardien Gibran Lajud a détourné avec difficulté.

APERÇU DU PARTI

Tijuana et Saints ils sont mesurés EN DIRECT AUJOURD’HUI via TV Azteca avec tous leurs chiffres dans le cadre du premier jour de la Clôture 2020 Liga MX de l’Estadio Caliente en Basse-Californie et vous pouvez le suivre sur Televisa et FOX Sports sur toutes ses plateformes à l’échelle nationale (au Mexique et en Amérique latine). Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site de Depor.

Alignements et MINUTE A MINUTE de Tijuana vs. Santos Laguna

Tijuana vs. Santos Laguna: horaires et chaînes

Tijuana vs Santos EN DIRECT AUJOURD’HUI depuis l’Estadio Caliente by Clausura 2020.

Santos Laguna, leader de la dernière Apertura 2019, entrera dans le stade de Tijuana, qui ouvre l’Argentine en tant qu’entraîneur Gustavo Quinteros, remplaçant du Colombien Óscar Pareja.

Les «guerriers» ont été surpris par Monterrey en quart de finale de l’Apertura et espèrent désormais être candidats au titre sous la direction de l’Uruguay. Guillermo Almada, tandis que le cadre frontalier tentera de récupérer la proéminence perdue en étant hors de la dernière ligue de football aztèque.

Saints Il a été le pointeur de l’Ouverture 2019 qui vient de terminer en ajoutant 37 points, mais le champion Rayados de Monterrey l’a éliminé en quart de finale de la compétition.

Almada cherchera désormais à équilibrer son équipe, qui a été la meilleure buteuse de la phase régulière de l’Ouverture avec 40 scores mais a également enregistré une défense précaire.

L’équipe d’État du nord Coahuila fait ses débuts avec Tijuana, qui a maintenant sur le banc Gustavo Quinteros. Le stratège charrúa de Santos a félicité son collègue de Tijuana dans le prélude à l’engagement. «Je connais son style de jeu, c’est un entraîneur important, hiérarchique. Il a des joueurs avec de bonnes individualités », a-t-il déclaré lors de l’analyse de la confrontation.

Avec des informations EFE

