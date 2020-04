Les onze brillants de Dortmund en finale de la Ligue des champions 2012-2013

1. Roman Weidenfeller

Weidenfeller a été libéré et signé par le Borussia Dortmund en 2002. Pendant longtemps, il a fait partie de l’équipe et est devenu historien du club. Il a été un démarreur inamovible pendant de nombreuses années et était en finale contre le Bayern Munich.

2. Łukasz Piszczek

Il a joué du côté droit bien qu’il ait parfois agi comme un centre de campeur. Après avoir été un joueur libre, il a été signé par le Borussia Dortmund. En 2012/13, Piszczek était le partant incontesté de l’UEFA Champions League, participant à 12 des 13 matches disputés.

3. Neven Subotić

En 2008, il avait signé un contrat de 5 ans avec le Borussia Dortmund. Les bonnes performances de Subotić ont immédiatement attiré l’attention, il a joué un rôle clé dans les titres obtenus par Dortmund et il a été le partant incontesté lors de la finale en 2012/13.

4. Mats Hummels

Consolidé comme pilier de la défense, l’Allemand a joué toute la saison et a été la clé pour atteindre la finale de la Ligue des champions et surmonter les phases importantes. Tout au long de la saison, il a marqué 4 buts et effectué 3 passes décisives. Il fait toujours partie de l’équipe.

5. Marcel Schmelzer

C’est un footballeur allemand qui joue comme arrière gauche et a remporté 7 titres avec le Borussia Dortmund. C’est une histoire de l’équipe et continue de l’être même si elle n’a plus la même importance. À l’époque, il était l’un des meilleurs de son poste.

6. Sven Bender

L’Allemand a joué en tant que milieu de terrain et est également bien connu dans l’histoire du Borussia Dortmund. Maintenant, il joue pour Bayer Leverkusen. Il a 30 ans et a une longue carrière devant lui pour continuer à montrer toute sa qualité. À Dortmund, ils se souviennent toujours de lui avec tendresse.

7. İlkay Gündoğan

Un footballeur allemand d’origine turque, avec beaucoup de qualité et bien connu en Borussie qui était dans l’une des étapes les plus importantes du club. Il était un démarreur inébranlable dans la brillante année qui a éliminé le Real Madrid. Maintenant, il joue pour Manchester City.

8. Jakub Błaszczykowski

Il est un joueur de football international polonais qui joue comme centre de campeur. En 2007, il a signé le Borussia Dortmund. C’était très important au cours des années où l’équipe a réalisé de grandes choses, y compris la finale de la Ligue des champions. Actuellement à Wisła Cracovie de l’Ekstraklasa.

9. Marco Reus

Il s’est imposé comme un footballeur d’élite, atteignant la finale de la Ligue des champions 2012/13 et obtenant de nombreux titres et diverses reconnaissances au niveau individuel. L’un des joueurs les plus aimés au monde pour sa fidélité à Dortmund. Il est le capitaine de l’équipe.

10. Kevin Großkreutz

Le footballeur allemand joue comme intérieur ou latéral. En ce que la finale était le remplaçant de Gotze, qui ne pouvait pas être dû à une blessure. Großkreutz n’était pas un partant fréquent de l’équipe mais était à la hauteur malgré la perte de la finale.

11. Robert Lewandowski

Lorsqu’il est arrivé au Borussia, le Polonais n’était pas un partant. Il a obtenu le poste à main levée et a joué un rôle clé dans l’âge d’or de l’équipe. Enfin, le Bayern Munich l’a emmené et il est aujourd’hui l’un des meilleurs attaquants du monde.