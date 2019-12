Les onze premiers du Bocha Batista

L'équipe nationale U23, sous le commandement de Fernando Batista, poursuit les répétitions à Ezeiza pour les pré-olympiques qui joueront en Colombie et qui accordent deux places pour les Jeux Olympiques. de Tokyo 2022.

Avec la présence de Gaich et Herrera, qui avaient été au centre de la polémique en raison de l'intention de San Lorenzo de ne pas les abandonner, l'entraîneur a décidé aujourd'hui d'arrêter onze dans une formation marquée par la pluie.

La pratique avait deux absents car Lautaro Valenti (Lanús) et Matthias Zaracho (Courses) qui sont en vacances et on ne sait toujours pas s'ils seront cédés par leurs clubs. Qui était, mais n'a pas fait de football pour son retard, était Nehuén Perez

De cette façon, le Bocha Batista a organisé sa première équipe de départ pour le tournoi qui se déroulera entre janvier et février avec Facundo Changer; Marcelo Forgeron Maximilian Centurion, Facundo Medina, Claudio Bravo Nicolas Capaldo, Fausto Vera, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Adolfo Gaich et Augustin Urzi.