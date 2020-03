Les opérateurs qui donneront le Festival de LaLiga pour le coronavirus

Le festival de musique de la Ligue en faveur de la lutte pour mettre fin à la pandémie sera un énorme succès. On le verra dans tous les pays où la LLiga est habituellement suivie.

L’initiative de la Ligue des festivals de demain sera un succès qui sera vu dans le monde entier. Dans tous les opérateurs qui ont un accord avec la ligue espagnole.

ESPAGNE

• Movistar LaLiga

• # nous allons

• BUT

AFRIQUE

• Supersport (Afrique sub-saharienne)

• Canal + (Afrique francophone)

• Zap (Angola)

AMERIQUE

• ESPN (Latam)

• DirecTV (Latam)

• TIGO (Bolivie)

• BeIN Sports (États-Unis)

• ESPN (Brésil)

• Sky Mex (Mexique et Amérique centrale)

• Izzy (États mexicains de Querétaro, Zacatecas, Michoacán et Nayarit).

• Sportsmax (Caraïbes)

ASIE et OCÉANIE

• Supersports / iQiyi (Chine)

• beIN Sports (Australie et Nouvelle-Zélande)

• Skynet (Myanmar)

• SPOTV (Corée)

• DAZN (Japon)

• SCTV + VTVCab (Vietnam)

L’EUROPE

• DAZN (Italie)

• Onze (Pologne, Portugal et Belgique)

• Sportklub (Bosnie, Croatie, Macédoine, Monténégro, Serbie, Slovénie)

• D-smart (Turquie)

• Telekom sport (Roumanie)

• Digisport (Roumanie)

• Bulsat (Bulgarie)

• Max Sports (Bulgarie)

• Canal + (Pologne)

• COSMOTE TV (Grèce)

• Primetel (Chypre)

• DAZN (Allemagne, Autriche et Suisse)

• Digisport (Slovaquie et République tchèque)

• Strive (Norvège)

• MTV / C-more (Finlande)

• TV2 (Norvège)

• Megogo (Ukraine)

• Un (Israël)

• Setanta (Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan,

Arménie, Bélarus, Moldavie, Azerbaïdjan, Ouzbékistan, Lituanie,

Lettonie et Estonie)

• Silknet (Géorgie)

• Spiler (Hongrie)

• Télésport (Russie)

• Ziggo (Hollande)

• Premier Sports (Royaume-Uni et Irlande)

• Uzreport (Ouzbékistan)

• CBC Sport (Azerbaïdjan)

MENA

• beIN Sports (Bahreïn, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban,

Oman, Palestine, Qatar, Arabie saoudite, Syrie, Émirats arabes unis,

Yémen, Algérie, Tchad, Égypte, Djibouti, Maroc, Somalie, Libye, Sud

du Soudan et de la Tunisie)