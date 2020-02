Les options de Pogba se resserrent alors que la Juventus opte pour une alternative moins chère

Date de publication: jeudi 27 février 2020 1h01

La Juventus a identifié le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar comme une alternative plus viable que Paul Pogba de Manchester United dans leur recherche de plus de talents, selon les informations.

PogbaL’avenir d’Old Trafford fait l’objet de spéculations incessantes étant donné que son agent, Mino Raiola, s’est exprimé ces dernières semaines avec des commentaires expliquant l’amour de son client pour l’Italie.

En effet, la Juve a été fortement liée au retour du Français dans le club qu’il a quitté pour Uni en 2016, avec un avenir incertain pour Aaron Ramsey à Turin.

L’équipe de Maurizio Sarri a également été créditée d’un intérêt pour le Sandro Tonali de Brescia, mais selon le média italien Calciomercato, les géants de la Serie A ont froid aux yeux sur ces perspectives et sont maintenant en faveur d’un déménagement estival pour Aouar.

La source affirme que, malgré un coût considérablement inférieur à Pogba ou Tonali, La Juve devra encore débourser des offres de plus de 60 millions d’euros pour Aouar, qui a marqué neuf buts et aidé six autres en 33 apparitions pour Lyon.

Cependant, le rapport ajoute que la Juve pense qu’Aouar vaudra son prix et que les Bianconeri sont prêts à rester avec intérêt dans l’espoir qu’un accord d’été puisse être conclu.

L’entraîneur-chef de Lyon, Rudi Garcia, a évoqué les rumeurs lors d’une récente conférence de presse.

«J’ai vu que la Juventus aimerait nos joueurs et nous aimerions certains d’entre eux. Sur Aouar, je peux dire qu’il est notre joueur, important », a-t-il déclaré.

«Pour que les joueurs nous fassent gagner, je pense au [Champions League] Match contre [RB] Leipzig [in December], il a été l’architecte de cette victoire. »

Aouar, 21 ans, est avec Lyon depuis qu’il a quitté le club des moins de 19 ans en 2016.

Dans d’autres nouvelles, United soupçonnerait la vente d’été du gardien de but David de Gea.

L’international espagnol a été l’un des meilleurs joueurs des Red Devils depuis qu’il a déménagé à Old Trafford, mais le patron Ole Gunnar Solskjaer aurait pour objectif d’ajouter le duo coûteux Jadon Sancho et Jack Grealish à son équipe.

