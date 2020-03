Les options du coronavirus du PL: néant, reporté ou «formule»?

Date de publication: vendredi 13 mars 2020 15h59

La Premier League, la FA, l’EFL et la WSL ont convenu collectivement de «reporter le match professionnel en Angleterre au plus tôt le 3 avril»; le désespoir de continuer avec quelque chose qui est – au mieux – le plus important des choses sans importance, a finalement cédé sous la pression du coronavirus, avec les joueurs, les gestionnaires et le personnel frappés.

La date de retour potentielle a probablement été choisie en tenant compte du temps d’incubation de 14 jours du virus et pour soulager les douleurs des parties prenantes angoissées du jeu. Mais la suspension est, en effet, indéfinie. En passant au crible des approches très différentes lorsque le coronavirus atteindra un pic, allant de quelques semaines à plusieurs mois, il est très difficile de dire quand les gens pourront revenir à un état d’être relativement normal. La fluidité et l’ambiguïté de ce qui a été décidé dans ce pays jusqu’à présent rendent cela particulièrement difficile. La réponse est simple: personne ne sait.

S’ils sont capables de redémarrer la Premier League d’ici mai, ils devraient pouvoir terminer cette campagne et avoir une saison 2020-21 correctement structurée.

Cela signifierait retarder l’Euro 2020 d’un an, mais à ce stade, ce serait un mal de tête très mineur, par rapport à ce qui pourrait être une migraine paralysante de bouleversements footballistiques. Alternativement, les créneaux amicaux d’avant-tournoi pourraient être utilisés pour les matches de barrage qui doivent encore être terminés, ou ils pourraient se dérouler sans les équipes de barrages en tant que tournoi de 20 équipes. Ce qui serait injuste, comme beaucoup de ces décisions le seront, d’une manière ou d’une autre.

S’ils ne sont pas de retour en mai, la Premier League devra décider de reporter la saison 2019-20 jusqu’à ce qu’ils puissent continuer, d’annuler la campagne ou – comme la Liga l’a dit – de trouver un formule pour un système de points ».

S’ils retardent indéfiniment la fin de cette saison, les complications sont presque au-delà de la compréhension. Les contrats des joueurs expirant avant la fin de la saison, la fenêtre de transfert et, surtout, l’effet sur ce qui devrait être une saison suivante tronquée, y compris les compétitions européennes de clubs et les rencontres internationales délicatement entrelacées.

Les Coupes FA et EFL pourraient être abandonnées pour laisser le temps de respirer, et une sorte d’accord entre les ligues européennes et l’UEFA devrait être conclu, pour avoir un calendrier qui fonctionne pour le football national et européen. Cette pause hivernale a été agréable tant qu’elle a duré n’est-ce pas?

Ce que les instances dirigeantes ne peuvent pas se permettre de faire, c’est permettre à la saison prochaine de saigner dans l’été après – quelle serait la nouvelle place pour les Championnats d’Europe. Donc, la fin de cette saison devrait être emballée dans une très petite période de temps, pour éviter de trop gêner la prochaine. Que pensez-vous de trois rencontres en cinq jours maintenant à Jurgen? Eh bien, j’imagine.

Un système de points pour décider où un club finit apporterait autant de discrédit que de dire “Liverpool désolé, meilleure chance la prochaine fois”. Les équipes ont peut-être misé sur ce qu’elles considèrent comme un point d’entrée plus facile pour gagner suffisamment de points pour éviter le largage ou obtenir la qualification de la Ligue des champions. Une équipe peut prendre de l’élan vers la fin de la saison ou subir un épuisement professionnel lorsqu’elle se précipite dans le sol. Et qu’en est-il de cette fameuse chance «qui s’unifie» – ça va être cahoteux comme de la merde en ce moment…

Peut-être pourrons-nous emprunter la «formule» à la Liga quand ils l’auront inventée. Peux pas attendre de voir ça…

