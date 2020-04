Les options qu’Inter gère en cas de départ de Lautaro

Les compagnons de «La Gazzetta dello Sport» ont publié une liste de quatre joueurs auxquels l’Inter penserait si Lautaro Martínez quittait enfin le club. L’intention de Steven Zhang, le propriétaire, est de garder l’Argentin et ne facilitera pas son départ, même les mêmes médias assurent qu’il veut Antoine Griezmann en échange de sa star.

17/04/2020

Le à 11:03

CEST

Antonio Tuachi

Les dirigeants d’Interista envisagent des substituts possibles au cas où ils devraient se séparer de Lautaro et, pour le moment, ils ont quatre noms inscrits à leur ordre du jour. Il s’agit de Timo Werner, Luka Jovic, Anthony Martial y Victor Osimhen. Tous sont des attaquants d’élite qui ont brillé dans l’une des cinq grandes ligues européennes en fonction des objectifs.

Celui qu’il aime le plus est Timo Werner, le joueur de Red Bull Leipzig est polyvalent, il joue actuellement au second rang bien qu’il puisse également agir dans le groupe et en tant que référence offensive, il aime pour sa vitesse et sa facilité à transformer ses chances en bons chiffres. Le problème est que le joueur est très intéressé par le Bayern Munich et Liverpool, qui semble être en avance dans sa signature. Son prix serait d’environ 60 millions d’euros.

Luka Jovic est le prochain sur la liste, le joueur du Real Madrid n’a pas eu beaucoup d’opportunités dans l’équipe merengue et compte tenu de ses mauvaises performances L’équipe de Zidane pourrait trouver un moyen de lui prêter, car il semble que les Blancs pourraient intégrer un autre attaquant en été. Il n’a que 22 ans et a montré la saison dernière qu’il était un attaquant très complet, il a réussi à marquer 27 buts entre la Bundesliga et la Ligue Europa.

Anthony Martial est un autre des noms que l’Inter envisage, le Français a été quelque peu irrégulier à Manchester United mais cette saison, Solskjaer l’a éloigné de l’aile gauche et vous a placé au centre de l’attaque. Là, l’ancien joueur monégasque a répondu avec de très bonnes performances et de bons buts, notamment 16 dans toutes les compétitions. Il semble difficile pour les «diables rouges» de laisser Martial sortir facilement après avoir commencé à prouver ce qu’il peut être. Son prix serait supérieur à 50 millions d’euros.

Le nom de famille est le plus surprenant, Victor Osimhen a été l’une des révélations de Ligue 1 cette campagne Portant le maillot de Lille, le Nigérian de 21 ans est un joueur qui se distingue par sa capacité à attaquer l’espace et sa facilité au but, non pas un prodige technique mais un buteur vorace. Cette campagne compte 18 buts toutes compétitions confondues. Son prix serait d’environ 30 millions d’euros.