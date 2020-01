Les orchestrateurs de Manchester United de leur propre gâchis ridicule

Les fans de Manchester United ont raison d’être furieux récemment, non seulement à cause de leur récente perte face à Liverpool, un rival féroce, mais il semble que les raisons s’accumulent.

La hiérarchie d’Old Trafford a décidé de publier des nouvelles de la blessure de Marcus Rashford lors de l’affrontement, espérant peut-être qu’elle serait enterrée sous la couverture de l’après-match.

United a fini par perdre 2-0 et donc l’absence du joueur anglais a provoqué un tollé à la place, d’autant plus que les supporters découvriraient bientôt qu’il était blessé depuis un certain temps et pourtant autorisé à continuer.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, Ole Gunnar Solskjaer ne chercherait maintenant qu’un remplaçant sous la forme temporaire d’un prêt, malgré le besoin évident de profondeur avant même que Rashford ne frappe.

Quiconque envisageait peut-être Alexis Sanchez comme un remplaçant potentiel étant donné qu’il n’avait été prêté qu’à l’Inter Milan, leur idée a rapidement été abandonnée.

Selon le Telegraph, les Red Devils ont permis à Sanchez de rejoindre l’Inter au cours de l’été sans inclure une option de rappel dans son contrat de prêt afin de se préparer au pire.

C’est le résultat d’une prise de décision chaotique, personne à Old Trafford n’ayant le sens de penser que le Chilien expérimenté pourrait être nécessaire en retour, d’autant plus qu’il paie une partie de son salaire juste pour jouer pour une autre équipe.