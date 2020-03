Les ouvertures britanniques – Jeux olympiques reportés: “Nous garderons la flamme vivante”. Et Guardiola fait un don de 1 million d’euros

Ci-dessous, la revue de presse anglaise du mercredi 25 mars 2020:

temps

“Le soleil se couche sur Tokyo 2020”

Le journal britannique concentre sa première page sur le thème des JO reportés à 2021 qui coûteront 2 milliards de livres sterling. Les athlètes soutiennent toujours ce qui est un mouvement pénible pour eux car ils devront revoir les tables d’entraînement.

soleil

“Aide virale de Pep à 1 M €”

Ouverture du journal consacré non seulement au report des Jeux olympiques, mais aussi à l’entraîneur de Manchester City Josep Guardiola. En fait, l’ancien entraîneur Blaugrana a rejoint la bataille contre Covid-19 en donnant de l’argent à un hôpital de Barcelone qui sera utilisé pour acheter du matériel médical qui fait actuellement défaut dans les centres de santé de Catalogne.

étoile

“Figer la flamme”

Ouverture du journal consacré aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui ont été reportés à 2021. Le journal écrit en quoi cela constitue – on le lit – un soulagement et salue par le mot “enfin” la décision de suspendre les jeux pour un an.

Daily Express

“Nous garderons la flamme vivante”

L’ouverture du journal est entièrement dédiée aux JO de Tokyo 2020. Les responsables des jeux garderont le flambeau car l’événement a été reporté à l’année prochaine.

miroir

“Espoir dans le monde”

C’est désormais officiel: les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont passés à 2021 et c’est le thème principal de la première page du journal. Les organisateurs japonais gardent la flamme olympique allumée pendant un an comme un phare de lumière dans les temps sombres.

indépendant

“Le temps presse pour Tokyo”

Dans ce cas également, la première page du journal anglais est entièrement consacrée aux Jeux olympiques de 2020 qui – nous lisons – ont été reportés d’un an en raison du coronavirus.

métro

“Le retard olympique est dévastateur”

Le journal concentre son ouverture sur le report des JO de Tokyo 2020 d’un an. Les stars britanniques ont le cœur brisé par cette décision, mais elles l’acceptent parce que, comme tout le monde, elles considèrent que c’est la bonne chose à faire.