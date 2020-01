Les ouvertures de Tuttosport: “Inferno Toro” et Juventus “Emre hello”

© photo par Alessio Del Lungo

“Inferno Toro” et “Emre Ciao”. Ce sont les titres d’ouverture de Tuttosport en kiosque ce matin sur la grenade et le milieu de terrain de la Juventus. Les Rossoneri sont impitoyables avec l’équipe de Mazzarri (4-2) qui se rassemble, puis s’effondre en prolongation. Milan en demi-finale de la Coupe d’Italie contre les bianconeri. Inter-Fiorentina ce soir (20h45, Rai 1). L’hommage émouvant de Meazza à Kobe Bryant et Gianna, mais elle saute 1 ‘de silence: la colère des fans. Le joueur allemand de la Juventus aime le Borussia Dortmund, mais pas seulement. Attention à l’inclusion de Mourinho et d’autres clubs anglais.

Inter – “Voici Eriksen.” Avec ce titre, le journal en première page aborde la question des Nerazzurri. Le milieu de terrain a été présenté à la Scala de Milan. Pour la saison prochaine, il y a Mertens.

Marché de Serie A – Espace également pour les achats des autres équipes de notre championnat avec divers titres en bas de la première page du journal: “Gênes déchaînées: Iago et Parisiens”, “Naples: Rodriguez”, “Florenzi à Valence”, “Bellanova alla Dea”, “Cagliari: Pereiro”.