Les ouvertures en Angleterre – L’art de Mata mais Rashford va ko

Ci-dessous, la revue de presse anglaise du jeudi 16 janvier 2020, avec les ouvertures dédiées principalement au succès de Manchester United contre Wolverhampton en FA Cup, signé par Juan Mata.

Star Sport

“Art des Mata”

Comme mentionné, amplement de place pour la victoire de Manchester United contre les Wolves en FA Cup Lors de la reprise du 3e tour, les Red Devils passent 1-0 avec un but de Juan Mata. Cependant, Solskjaer ne sourit pas à la blessure de Rashford. Ensuite, il y a le marché: Everton veut le retour de Ross Barkley, Mou pense à Ze Luis del Porto pour son Tottenham.

Mirror Sport

“Juan et seulement”

Jeu de mots classique en première page pour le Mirror. Ouverture à Juan Mata, «une et seule». Un but suffit pour vaincre la résistance de Wolverhampton. Après le stade Molineux 0-0, les hommes de la victoire 1-0 d’Old Trafford suffisent pour entrer dans le tour suivant. Pour décider Mata à la minute 67, il est le héros du jour mais United s’inquiète de la blessure de Rashford.

Daily Express Sport

“Juan dans une sortie”

Juan Mata est le vainqueur du match du défi de la FA Cup mais United reste sur le qui-vive pour la blessure de Rashford, sur le terrain à la 63e minute et hors après même pas un quart d’heure en raison d’un problème.

Metro Sport

“C’était juste un Mata de temps”

À la minute 67, le tournant du match entre United et Wolves: Mata est lancé au filet par Martial et surmonte Ruddy avec une touche délicate en dessous. United s’inquiète de l’élimination de Rashford.

indépendant

“Unis dans le quatrième tour”

Manchester United entame le quatrième tour de la FA Cup: un but de l’Espagnol Mata en seconde période suffit à qualifier l’équipe de Solskjaer. Espace également pour Aluko, une ancienne footballeuse de la Juventus qui a décidé de prendre sa retraite à 32 ans. Enfin on parle du marché avec Tottenham qui a mis fin au coup Gedson Fernandes de Benfica.

The Times Sport

“La victoire en United Cup a un prix”

La victoire de United Cup a un prix. Juan Mata décide mais Solksjaer paie un compte salé avec la blessure de Rashford en seconde période, peu de temps après la victoire de l’Espagnol.

Courrier quotidien

“Everton à quai”

Problèmes pour Everton. La Premier League enquête sur Alisher Usmanov et les 30 millions de livres sterling versés dans les coffres d’Everton pour les droits de dénomination du stade Toffees.

The Guardian

“La touche de classe de Mata envoie United à travers”

La première du Guardian est également dédiée au succès des Red Devils à Wolverhampton. Une touche de classe de Mata permet à United de continuer. Espace également dédié à Aluko qui a annoncé sa retraite du football: prêt pour un nouveau défi.