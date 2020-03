Les ouvertures en Espagne – Real et Barcelone, grands mouvements en vue pour l’été

Une véritable révolution est attendue cet été, au son des grands succès du marché, pour le Real Madrid et Barcelone. Les ouvertures des principaux journaux sportifs espagnols en kiosque sont aujourd’hui dédiées aux futurs mouvements des deux grands noms du football ibérique et mondial. Les vrais ont l’intention de lancer l’assaut sur Paul Pogba, cible de plusieurs sessions maintenant. Selon As, “maintenant ou jamais”, car l’ancien contrat de la Juventus se termine en 2021 et Manchester United veut le renouveler. Marca, pour sa part, évoque les 7 cas en suspens que Florentino Perez doit résoudre: l’achat d’un goleador est la priorité, mais aussi d’évaluer l’avenir de Modric, Odegaard, Hakimi, Lunin, Ceballos et Areola et la possibilité d’acheter van de Beek. S’installant en Catalogne, Barcelone ne pense pas seulement à Lautaro Martinez mais évalue également les renforts pour le milieu de terrain: selon Mundo Deportivo, Fabian Ruiz est l’alternative à Tanguy Ndombélè, le milieu de terrain de Tottenham qui apporterait du “muscle”. Sur le front de Lautaro, rapporte Sport, le Blaugrana aimerait ajouter des homologues et l’Inter évalue les meilleures options.