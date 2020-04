Les parents de Nübel menacés de mort après avoir signé avec le Bayern

La signature d’Alexander Nübel par le Bayern Munich continuez à parler. Le gardien de Schalke rejoindra les Bavarois la saison prochaine de «concurrencer» la position de départ contre Manuel Neuer, quelque chose que presque personne n’a aimé.

29/04/2020 à 19:17

CEST

Oscar Cubero

Les derniers à le manifester, les fans du club. Les parents du nouveau gardien du Bayern ont dû abandonner leur résidence habituelle, à Paderborn, pour les menaces de mort dont ils ont été victimes à la suite de la signature controversée de leur fils par la plus grande équipe d’Allemagne. Le principal problème du transfert vient du fameux clause qui comprend un minimum de matchs joués chaque saison par le gardien de but de l’équipe allemande des moins de 21 ans.

L’agent du gardien de but, Stefan Backs, a assuré que “ce qui se passe autour d’Alexandre est irresponsable de la part de beaucoup”, à quoi ressemble un attaque pour beaucoup de gens qui sont à l’intérieur du club. En fait, a demandé un soutien au footballeur y la réaction de Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration, n’a pas attendu: “Tout le monde au Bayern, y compris l’entraîneur Hansi Flick, est très heureux de l’arrivée de Nübel. Nous ne tolérerons pas les commentaires désobligeants des agents sur les joueurs du Bayern. ”

Le gardien de but partant, Manuel Neuer, a été ennuyé par le club. Tout d’abord, pour signer votre concours, et deuxièmement, par fuite de détails sur votre rénovation dans la presse. Un autre qui s’est manifesté a été le représentant de Sven Ulreich, qui a veillé à ce que son joueur “sera le gardien de but remplaçant” la saison prochaine. N’y a-t-il pas de place pour Nübel?

L’objectif de l’Allemagne, occupée par Manuel Neuer, est également controverse depuis longtemps pour la non-propriété de Marc-André Ter Stegen, Gardien du FC Barcelone.