Les partenariats de Premier League qui ont permis de marquer le plus de buts cette saison

Chaque équipe a besoin d’un joueur qui crée des chances et d’un autre qui peut les terminer. Si ces deux joueurs cliquent, les défenses ne peuvent pas faire grand-chose pour les arrêter.

Liverpool peut être une machine si bien huilée que les combinaisons peuvent être différentes pour chaque objectif, mais toutes les équipes n’ont pas ce luxe.

Nous avons examiné les joueurs qui se sont combinés pour marquer le plus de buts en Premier League jusqu’à présent cette saison.

Heung-min Son> Harry Kane – 3 buts

Son a intensifié ses efforts en l’absence récente de Kane, mais la paire est à son meilleur quand elle peut se combiner sur le terrain.

En plus d’être un grand buteur, le Sud-Coréen peut également créer des opportunités pour ses coéquipiers et a fixé trois buts pour l’attaquant anglais.

⚽️ 29 ‘Kane tombe en panne mais a quand même réussi à dépasser Schmeichel

🎯 Fils avec l’aide #FPL #LEITOT pic.twitter.com/GZKI9ukJOF

– Around The Grounds 🏟 (@ArndTheGrnds) 21 septembre 2019

Riyad Mahrez> Sergio Aguero – 3 buts

Djibril Sidibe> Richarlison – 3 buts

Kevin de Bruyne> Gabriel Jesus – 3 buts

Jésus a marqué 9 buts cette saison, mais soyons honnêtes, quand vous avez quelqu’un comme De Bruyne à vos côtés, ça ne peut vraiment pas être si difficile. Je veux dire, viens, regarde ce pass.

L’assistance de Kevin De Bruyne à Gabriel Jesus cette semaine était une chose de beauté.

Facilement le meilleur milieu de terrain du monde. 😍🔥pic.twitter.com / KT6drPEwvS

– Football HQ (@FootbaII_HQ) 13 janvier 2020

Ashley Westwood> Chris Wood – 3 buts

Andreas Pereira> Anthony Martial – 3 buts

Teemu Pukki> Todd Cantwell – 3 buts

Même si Norwich finit par être relégué, deux joueurs qui resteront sûrement en Premier League ou passeront à un autre niveau supérieur sont Cantwell et Pukki.

L’attaquant a marqué 11 buts cette saison et a également aidé Cantwell contre Chelsea, Man City et Everton. Compte tenu de la façon dont ils jouent ensemble, nous ne pouvons qu’espérer qu’ils se retrouveront dans la même équipe où que ce soit.

Norwich a surclassé Manchester City

La danse-célébration de Todd Cantwell dit tout 👌pic.twitter.com / BxYb11cemA

– Airtel UG Football (@AirtelUFootball) 16 septembre 2019

Robero Firmino> Mohamed Salah – 3 buts

David Silva> Sergio Aguero – 3 buts

Trent Alexander-Arnold> Virgil Van Dijk – 3 buts

Les capacités de croisement d’Alexander-Arnold et les prouesses de Van Dijk dans l’air signifient que cela ne surprendra personne de voir cette combinaison sur cette liste.

L’arrière central a dirigé jusqu’à présent trois coups de pied arrêtés d’Alexander-Arnold cette saison, y compris le premier but de la victoire 2-0 de Liverpool contre Manchester United.

“C’est l’homme de 70 millions de livres sterling contre l’homme de 80 millions de livres sterling et l’homme qui était en fait le moins cher est arrivé en tête.”

Virgil van Dijk dépasse Harry Maguire pour envoyer Anfield sauvage!

📺 Regardez sur Sky Sports Premier League

📱 Suivez #LIVMUN ici: https://t.co/LuXzQnIaWP

📲 Téléchargez l’application @SkySports! pic.twitter.com/lOtlruGqBQ

– Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) 19 janvier 2020

Lys Mousett> John Lundstram – 3 buts

Dwight McNeil> Chris Wood – 3 buts

Raul Jimenez> Adama Traore – 3 buts



Traoré et Jimenez ont été deux des étincelles les plus brillantes de ce qui a été une excellente saison pour les Wolves. Le premier a sept passes décisives et le dernier a 11 buts en championnat, ce qui en fait le meilleur buteur de leur club et le meilleur buteur respectivement.

La paire s’est associée pour huit buts au total, Jimenez aidant Traoré pour trois d’entre eux, y compris le premier match dans leur victoire 2-0 contre Manchester City. Le rythme de l’ailier et la finition de l’attaquant pourraient bien être un combo qui leur redonnerait le football européen.

Comment contre-attaquer, avec Adama Traoré et Raul Jimenez ⚡️pic.twitter.com / oGCjwCUaCQ

– Objectif (@goal) 7 octobre 2019

Harvey Barnes> Jamie Vardy – 3 buts

Kevin de Bruyne> Raheem Sterling – 4 buts

Dan James> Marcus Rashford – 4 buts

Dire que la saison a été mitigée pour Man Utd serait un euphémisme, mais un point positif a été le football offensif de leurs deux jeunes stars, Marcus Rashford et Dan James.

La paire est deux des joueurs les plus rapides de la ligue, et quand ils sont dans leur foulée, peu de backlines peuvent les suivre. Oh, et James a aussi une croix helluva sur lui, ce qui aide.

Le but de Marcus Rashford contre Liverpool. Passe décisive de Daniel James. [sky] #MUFC pic.twitter.com/LZRyYZfDSm

– MUFC Scoop (@MUFCScoop) 20 octobre 2019

Emiliano Buendia> Teemu Pukki – 4 buts

Adama Traoré> Raul Jimenez – 5 buts

Kevin de Bruyne> Sergio Aguero – 6 buts

Oui, De Bruyne est si bon qu’il apparaît dans cette liste à trois reprises.

L’un est le meilleur meneur de jeu de la ligue tandis que l’autre est l’un de ses meilleurs buteurs. Ajoutez à cela qu’ils jouent ensemble depuis près de cinq saisons et il n’est pas surprenant que ce soit la combinaison la plus régulière pour les buts.

Bien que leur équipe n’ait pas atteint les sommets vertigineux des deux saisons précédentes, De Bruyne et Aguero ont tous deux continué à jouer de leur mieux, et quand ils le font sur le même terrain, il y a de fortes chances qu’ils se lient.

