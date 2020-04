Les partis les plus controversés de ces dernières années

Un peu avant l’incorporation du Var, il y a eu des réunions où cela s’est terminé par une série de controverses, des jeux qui ont été qualifiés de «vols».

Ici, nous verrons les matchs les plus controversés de ces dernières années:

5. Mexique-Panama (2015)

C’était un scandale mondial. Il s’agirait du plus grand «vol» de l’histoire de la Gold Cup et de la CONCACAF. Le Mexique est l’exposant maximum dans le concours, par conséquent, il ne pouvait pas être hors de la compétition.

En demi-finale 2015 contre le Panama, l’arbitre Mark Geiger a injustement expulsé l’attaquant panaméen Luis Tejada. Puis, à l’agonie, un penalty en faveur du Mexique a décrété l’égalité, entraînant l’allongement du match. Avec une autre pénalité, les Aztèques ont fait leur chemin vers la finale.

Il convient de noter que la même presse mexicaine et les mêmes fans ont honte de cet événement.

4. France-Irlande (2010)

C’est arrivé en play-off pour se qualifier pour la Coupe du monde en Afrique du Sud 2010. Un scandale majeur: l’Irlande était en avance 1-0 (1-1 au total), un résultat qui a conduit à des heures supplémentaires. Une aide claire de la main de Henry, activé Gallas pour marquer l’égalité et l’avantage dans le monde, avec lequel le bleus a pris les billets pour l’Afrique du Sud.

Le bruit était si grand que la Fédération irlandaise de football a protesté pour que le match soit rejoué, mais comme le dit le règlement, les actions d’arbitrage sont irréversibles.

3. Dortmund-Málaga (2013)

Malaga avait fait une campagne historique. Main dans la main avec le Chilien Manuel Pellegrini, la modeste équipe espagnole était à un pas de la demi-finale. La presse espagnole a simplement qualifié cela de «vol» de la part des Allemands: un objectif évident en tête à la 92e minute «a repoussé le rêve des Bleues et des Blancs». Une défaite très douloureuse, 2 buts en temps de blessure signifiait l’élimination incroyable de Malaga.

2. Barcelone-PSG (2017)

C’est le parti qui a suscité le plus de controverses ces dernières années. Exploit ou vol?

Cela a été un dilemme. L’incroyable retour de Barcelone 6-1 contre le PSG n’a fait que douter: une entrée de Mascherano sur Dis Marie, absence manifeste dans la zone et expulsion possible. Même la même défense argentine après le match a déclaré que c’était criminel. Une main de Piqué dans la zone qui a généré des réclamations. Et le plus grave de tous, un penalty à la 90e minute après une plongée de Suarez dans la zone.

1. Real Madrid-Bayern Munich (2017)

Un match scandaleux. Les erreurs d’arbitrage étaient pour les deux équipes bien que, il y ait eu plus de controverse avec les collections en faveur des meringues.

Dans les heures supplémentaires, il y avait clairement une position Cristiano Ronaldo, qui a décrété le 2-2 momentané. Le 3-2 est également interrogé pour une position avancée, mais très léger, après une passe de Marcelo et but des Portugais.

Nous devons ajouter une expulsion «injuste» Arturo Vidal qui a généré l’indignation des Chiliens et des Allemands.