Il y a près d’un an, juste avant que le Bayern Munich affronte Liverpool en Ligue des champions, l’entraîneur allemand Joachim Low a pris la décision sans précédent de retirer publiquement trois joueurs clés – Thomas Muller, Jerome Boateng et Mats Hummels – de l’équipe nationale. À l’époque, cette décision a suscité de vives critiques, mais peut-être pas aussi sévères qu’elle le méritait, étant donné que le Bayern avait un lien avec l’UCL à craindre.

Maintenant que les euros approchent à grands pas, le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a demandé que Thomas Muller soit réintégré dans l’équipe nationale:

Je dois dire, tout d’abord, que Joachim Low l’année dernière a fait de ce qui était pour nous un surprenant – appelons cela une histoire – dans lequel il a déclaré la fin de la carrière nationale des trois, Jérôme et Mats. Je ne sais pas si c’était intelligent de claquer définitivement la porte.

Vous voyez maintenant, surtout Thomas revient lentement dans un deuxième printemps. C’est important pour nous, car nous avons besoin de ses objectifs, nous avons besoin de ses aides; nous avons également besoin de son esprit bavarois. Sans aucun doute, il est un acteur important pour nous.

Ouais, je ne voudrais pas donner de conseils à Jogi Low. Je pense qu’il est assez expérimenté, il a célébré des succès majeurs avec l’équipe nationale, et je dis que quand quelqu’un joue de manière exceptionnelle, et j’espère que Thomas continue de jouer à ce niveau exceptionnel, alors peut-être que quelques repensages auront lieu.

Muller lui-même a connu une incroyable résurgence de forme depuis que Hansi Flick a pris le relais. Der Raumdeuter a inscrit 2 buts et 10 passes décisives en 8 matchs de Bundesliga depuis qu’il a été rétabli dans l’alignement de départ, après avoir subi une période prolongée sur le banc sous Niko Kovac.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, a également donné son avis sur le sujet, déclarant:

Thomas Muller peut être utilisé partout, que ce soit à Munich ou à l’Euro. Je ne connais pas les plans les plus récents, cela devrait également être d’accord avec les plans du club, mais Thomas Muller fait du bien à chaque équipe.

Bien sûr, Muller n’est pas le seul à aider l’équipe nationale dans son état actuel – Mats Hummels et Jerome Boateng seraient tout aussi importants. Cependant, avec l’entêtement de Jogi Low en jeu, il est peu probable que l’un des trois exilés ait la chance d’aller en euros cette année. Dans tous les cas, les joueurs apprécient toujours le soutien des patrons, et les commentaires de KHR suggèrent positivement une éventuelle prolongation de contrat pour Muller. Espérons que tout se passe bien pour lui et le Bayern.