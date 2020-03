“Les pénalités avec le Chili sont un de mes grands moments” »Presse football

Vendredi 27 mars 2020

L’ancien gardien de but Julio César a répondu aux questions de ses fans dans le cadre de la campagne FIFA Legend Takeover. A l’occasion, l’ancien gardien de but de l’Inter a déclaré que “les pénalités avec le Chili en 2014 et une couverture contre Messi en Champions en 2010 sont mes grands moments.”

Le football étant arrêté dans une grande partie du monde, la FIFA a dû trouver un moyen de garder les supporters actifs autour du ballon. De cette façon, la campagne Legend Takeover a vu le jour, dans laquelle différents footballeurs à la retraite se connectent via Twitter avec leurs fans et répondent à leurs questions via des vidéos.

Le responsable du lancement de cette activité était Julio César. Le gardien de but brésilien, retraité depuis 2018, a commenté les meilleurs arrêts de sa carrière, affirmant que la séance de tirs au but entre le Brésil et le «Roja» lors de la Coupe du monde 2014 en faisait partie. “Sans aucun doute, les pénalités avec le Chili en 2014, et un arrêt contre Messi en Ligue des champions 2010, sont mes grands moments”, ont-ils déclaré à ce sujet.

Le gardien de but a répondu à plusieurs questions de ses fans. Il a ajouté que les meilleurs moments de sa carrière sont “avoir joué la Coupe du monde avec l’équipe brésilienne et avoir remporté la Ligue des champions avec l’Inter en 2010”.

Interrogé sur son idole, le gardien de but a répondu que Claudio Taffarel était le joueur qu’il admirait le plus quand il était enfant. Et la réponse à la question de savoir quel était le meilleur joueur avec qui il devait partager une équipe, a déclaré le gardien Ronaldinho.

Cette série d’activités de questions et réponses de la campagne Legend Takeover ne fait que commencer. Dans les semaines à venir, le Twitter officiel de la FIFA (@FIFAcom) continuera de se connecter avec différentes stars du football, dont Kaká, Yaya Touré, Carli Lloyd et Fabio Cannavaro.