“Les perspectives étaient différentes, mais les salaires sont corrects”

Moment difficile non seulement au niveau sportif pour Battipagliese, qui navigue dans les zones inférieures du groupe B de Excellence en Campanie, ayant en même temps de gros problèmes du point de vue managérial et organisationnel.

L’équilibre actuel est la propriété actuelle, qui avec la note officielle suivante souligne tous les problèmes critiques rencontrés et toujours en cours:

La saison de Battipagliese avait commencé avec beaucoup d’enthousiasme, du moins de notre part, surtout après avoir rencontré le président Mario Pumpo. Un groupe de professionnels et d’entrepreneurs de Battipaglia avait donné sa volonté de pouvoir soutenir, notamment d’un point de vue économique, le club de la Juventus pour participer au championnat d’excellence.

Malheureusement, depuis le début de l’aventure, il y a eu une série d’obstacles et de problèmes, à partir du stade Pastena qui est essentiel pour Battipagliese pour jouer l’entraînement officiel et les matchs dans la ville mais fermé en raison de l’inutilisabilité et uniquement grâce à l’intervention de certains membres de l’entreprise et avec l’aide des techniciens de la municipalité et de l’administration municipale, elle a pu rouvrir. D’où les premiers problèmes car le stade est géré par des particuliers qui, en fonction de leurs besoins, ont notamment limité le fonctionnement régulier et les performances de l’entraînement.

Nous avons immédiatement eu des problèmes avec les installations sportives et considérant que notre objectif était de commencer un voyage avec le secteur de la jeunesse et d’investir principalement dans ce secteur, nous nous sommes retrouvés dans d’énormes difficultés. Heureusement, grâce à l’intervention et à la disponibilité des techniciens de la municipalité de Battipaglia et de l’administration, il a été possible de gérer, même temporairement et dans des conditions assez délabrées, le stade Sant’Anna pour gérer les activités sportives de la secteur jeunesse de Battipagliese qui, rappelez-vous, est l’équipe qui représente la ville de Battipaglia.

De plus, il y avait très peu d’entrepreneurs dans la ville qui se sont rendus disponibles pour apporter une contribution économique à l’entreprise, dirigée par le président Mario Pumpo. D’un point de vue technique, l’ensemble du groupe avait décidé de confier la partie technique de la saison à deux Battipagliesi puis au directeur sportif Sergio Picarone et à l’entraîneur Gerardo Viscido.

Sergio Picarone, en plus, devait être un trait d’union entre le club et l’équipe et prendre la place du club étant compétent de football et ayant la tâche et le temps de pouvoir se consacrer au projet, considérant que notre groupe depuis le début avait s’engage exclusivement à apporter une contribution économique à l’entreprise et non à la gérer à la première personne. De plus, certains sponsors qui avaient déjà partiellement payé les frais contractuels ont échoué.

Il convient de noter qu’une bonne partie du budget dépensé jusqu’à présent a conduit à des résultats extrêmement négatifs car l’équipe constituée et l’engagement du directeur sportif et entraîneur en début de saison ont échoué. Nous concluons en réitérant que notre soutien dès le départ a été très clair pour soutenir financièrement l’entreprise dirigée par Mario Pumpo et surtout pour aider à bâtir un secteur jeunesse adéquat et les déclarations de l’équipe et les différentes rumeurs qui ont eu lieu ces derniers mois sont incorrectes.

Notre groupe a toujours respecté et honoré économiquement tous les frais de gestion pour l’ensemble de 2019, il n’y a que le paiement du mois de janvier qui vient de se terminer. Nous sommes les premiers à être mortifiés par la situation mais malheureusement la grande majorité des raisons qui ont conduit à ces conclusions ne sont pas dues à notre volonté.