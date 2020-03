Les pires Liverpool et Man Utd XI et plus …

Merci pour vos e-mails. Continuez à les envoyer à theeditor@football365.com

Pire Manchester United XI

S’en tenir au début du football en 1992 (désolé Ralph Milne et Peter Davenport) voici ma vision du pire XI de Manchester United.

GK: Massimo Taibi

RB: Phil Jones

LB: Alex Buttner

CB: William Prunier

CB: Tyler Blackett

RM: Gabriel Obertan

LM: Alexis Sanchez

CM: Eric Djemba-Djemba

CM: Tom Cleverley

ST: David Bellion

ST: Falcao

Entraîneur: David Moyes

Mike, Burgess Hill

Pire Liverpool XI

Mes règles sont qu’il doit s’agir de joueurs que j’ai dû voir jouer, plutôt que d’histoires d’horreur transmises de génération en génération (vous avez eu de la chance Torben Piechnick). Cela signifie Houllier en avant. J’ai également opté pour les joueurs de la première équipe uniquement, pas pour les jeunes avec des promesses non tenues au club, ce qui exclut les goûts de Le Tallec, Paletta, etc.

Adam Bogdan

Josemi

Mauricio Pellegrino

Djimi Traoré

Paul Konchesky (c)

Christian Poulsen

Igor Bišćan

Bruno Cheyrou

Lazar Markovic

Fábio Borini

Milan Jovanovic

Banc

Brad Jones

Christian Ziege

Phillips Degen

Charlie Adam

Stuart Downing

Iago Aspas

Mario Balotelli

Directeur

Roy Hodgson

Conclusion. Liverpool est très très béni en ce moment.

Rob, LFC

Une alternative Norn Iron XI

Je voulais juste soumettre ma formation de Premier League d’Irlande du Nord 11 – 3 5 1 1 formation

Maik Taylor – né en Allemagne sur une base de l’armée britannique, aurait donc pu jouer pour n’importe quel pays d’origine (je pense que le trou de boucle est maintenant fermé) et aurait probablement obtenu quelques sélections pour l’Angleterre, mais je suis content que nous l’ayons. Solide comme un roc

Jonny Evans – très sous-estimé quand à Utd et s’est avéré être une bonne affaire pour West Brom et Leicester

Aaron Hughes – Je suis partial mais j’ai toujours pensé qu’il n’était pas chanceux que Hangeland ait toujours semblé attirer toute l’attention, mais il a été un artiste constant pendant près de 20 ans au plus haut niveau.

Gareth McCauley – un colosse dans les deux zones de pénalité

Keith Gillespie – Je pense qu’il n’a jamais tiré le meilleur parti de son talent et est peut-être surtout connu pour être mis KO par Alan Shearer mais il avait tout le talent du monde mais comme beaucoup d’Irlandais du Nord avant lui, il aimait la boisson et le jeu aussi beaucoup

Damian Johnson – il y avait une rumeur selon laquelle Sven a tenté de l’appeler pour l’Angleterre en supposant qu’il était anglais mais je suis content qu’il soit le nôtre. Un tigre absolu dans la salle des machines.

Jim Magilton – un peu de ruse et de grain mélangés ensemble. Un grand passeur du ballon mais aussi prêt à faire le travail acharné.

Chris Baird – un joueur très polyvalent mais à mon avis était le meilleur en tant que milieu de terrain. Peu dépassent ce milieu de terrain.

Chris Brunt – Je pense qu’il a déçu sur la scène internationale mais a été très malheureux de manquer l’Euro 2016 et a été un grand joueur de Premier League pendant longtemps et bien sûr, il avait cette baguette du pied gauche.

Michael Hughes – mon joueur préféré qui grandit. Va devoir fournir la créativité de ce côté et il a un grand talent pour marquer des objectifs importants

Iain Dowie – votre grand homme stéréotypé à l’avant. N’accordera pas une minute à la défense et obtiendra la fin des centres de Brunty et Gillespies.

Mentions honorables: Roy Carroll, Gerry Taggart, Steve Lomas et Neil Lennon.

Sam, Newtownabbey

Puis…

Plus tôt, j’ai envoyé ma première ligue nord-irlandaise 11 et j’ai en quelque sorte omis Steve Davis. Je suis évidemment un potard et mon avis ne devrait compter pour rien mais il devrait remplacer Jim Magilton dans mon équipe.

Merci

Sam, Newtownabbey

Comment as-tu oublié?

J’apprécie vraiment la fonctionnalité nationale de Premier League XI, mais en tant qu’Irlandais du Nord, je dois contester une exception plutôt flagrante de notre sélection.

Criminellement sous-estimé tout au long de cette carrière – un artiste superbement fiable, soit en position de dos, soit en tant que demi-centre. Incroyable longévité de plus de 450 apparitions en Premier League, y compris du temps dans le cadre des artistes de Kevin Keegan à Newcastle et du remarquable parcours de la Ligue Europa de Fulham. 112 plafonds d’Irlande du Nord, dont beaucoup en tant que capitaine, sur une période de 20 ans. Acteur clé du célèbre martèlement 1-0 de l’Angleterre, la campagne “ ce qui aurait pu être ” Euro 2008, y compris le 3-2 shellacking de l’Espagne, et a continué jusqu’à la finale de l’Euro 2016 et au-delà – étant trompé d’un place à la finale de la Coupe du monde 2018 par le Suisse et un arbitre douteux.

Mesdames et messieurs, Aaron Hughes. Vous pouvez remplacer n’importe quel membre des cinq derniers et ils devraient l’accepter.

(Personnellement, je le serrais à l’arrière gauche)

Adam, Belfast

Un par club XI

Si des boîtes aux lettres ont envie de se joindre à ce qui m’a gardé et aux messieurs du groupe WhatsApp occupés pendant la dernière demi-heure, qui serait dans vos onze et sept premiers sous-marins si vous ne pouviez choisir qu’un seul joueur dans chaque équipe de Premier League?

Malheureusement, West Ham et Newcastle étaient les deux à manquer ici, mais mon effort était:

GK: Henderson (Sheffield Utd)

RB: Aarons (Norwich)

CB: Van Dijk (Liverpool)

CB: Maguire (Man Utd)

LB: Chilwell (Leicester)

DM: Kante (Chelsea)

CM: Neves (loups)

CM: De Bruyne (Man City)

W: Richarlison (Everton)

W: Fils (Spurs)

CF: Aubameyang (Arsenal)

Banc

Pape (Burnley)

Ake (Bournemouth)

Dunk (Brighton)

Doucoure (Watford)

Grealish (Aston Villa)

Zaha (Crystal Palace)

Ings (Southampton)

Peu de lumière sur la couverture arrière complète, mais nous passerons à trois à l’arrière si nécessaire!

Meule

Quiz gratitude

Merci beaucoup!! Quiz fantastique. Vous avez certainement aidé quelques gars qui travaillent dur à traverser les jours durant cette période folle .. merci encore et continuez votre bon travail. J’espère que vous allez bien et en sécurité.

Stu, v reconnaissant

Connexions

Ce que j’aime dans ce jeu et il y a tellement de permutations pour arriver au même endroit. Voici Cudicini to Thuram qui comprend deux légendes du jeu.

Cudicini a joué à la Lazio avec Nesta. Nesta a joué au Latium avec Nedved. Thuram a joué avec Nedved à la Juve. Cudicini à Thuram.

Qu’en est-il de Jurgen Klinsmann à Ansu Fati?

Prendre plaisir,

Guillaume, Ottawa

… Voici ma tentative de répondre aux questions d’aujourd’hui:

Carlo Cudicini Eider Gudjohnsen Lilian Thuram

Shunsuke Nakamura Roy Keane Ryan Giggs Phil Jones Bruno Fernandes

Roberto Baggio Gianluca Viali John Terry Willian < Chelsea> Tammy Abraham

Je n’ai pas la moindre idée des deux autres!

Un autre pour aujourd’hui, Patrick Kluivert à Justin Kluivert.

Néill, Irlande

… Merci de m’avoir aidé à tuer quelques heures dans l’après-midi.

Carlo Cudicini à Lilian Thuram.

Cudicini a joué avec Zola à Chelsea, qui (tout juste) a joué avec Zola à Parme en 1996.

Mes autres sont un peu plus obscurs.

Shunsuke Nakamura à Bruno Fernandes

Nakamura – Massimo Donati (Celtic 2008) – Angelo Palombo (Sampdoria 2004) – Bruno Fernandes (Sampdoria 2016).

Tammy Abraham à Roberto Baggio

Abraham – Jorginho (Chelsea 2019) – Luca Toni (Verona 2013) – Baggio (Brescia 2003)

Teemu Pukki à Johan Cruyff

Pukki – Litmanen (HJK 2011) – Sonny Silooy (Ajax 1993) – Johan Cruyff (Ajax 1983)

Pas de chance sur Banks à Pickford

ThaiWolf, HK

Qui est notre Kevin Bacon?

J’adore le jeu de connexion et il est maintenant temps de sélectionner notre Kevin Bacon. Fondamentalement, le lecteur à partir duquel vous pouvez connecter tous les autres joueurs avec six degrés de séparation.

Je vote pour Zlatan Ibrahimovic (9 clubs, 7 pays, des bajillions de b * lls)

Que dites-vous? Pouvez-vous connecter Zlatan à Pelé en six? Et Teemu Pukki?

Gaurav, MUFC (tacticien d’Ole au volant)