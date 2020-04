Les plans de la Bundesliga pour relancer la compétition

Les plans pour redémarrer la Bundesliga comprennent, en plus de la présence des joueurs sur le terrain et des remplaçants ainsi que des arbitres et du staff technique, un maximum de 300 personnes dans chaque stade, selon un document auquel le magazine “Der Spiegel” a eu accès.

22/04/2020 à 13:20

CEST

Le document, également préparé par une commission présidée par le chef du service médical de la Fédération allemande de football (DFB) Tim Meyer, contient des règles d’hygiène contraignantes, des estimations des tests qui seront nécessaires et propose une surveillance permanente.

La proposition doit être présentée ce jeudi à une assemblée virtuelle de la Ligue allemande de football (DFL) à laquelle participeront des représentants des 36 équipes de la première et de la deuxième Bundesliga.

Cette semaine, il y a eu, de la part de certains politiciens, des signes positifs d’une éventuelle reprise de la saison allemande et la date probable est considérée comme le 9 mai.

Actuellement les équipes s’entraînent mais en petit format, en petits groupes et en respectant les règles de distance entre les joueurs.

La commission a également Il a proposé un catalogue de règles pour que les équipes puissent reprendre l’entraînement en groupe.

Les entraînements se feraient toujours à huis clos et avant chaque entraînement la température serait prise pour les joueurs qui, à leur tour, seraient informés de manière exhaustive des symptômes auxquels ils doivent être vigilants pour détecter une éventuelle infection.