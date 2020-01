Les plans de transfert de Paul Pogba s’effondrent alors que le Real Madrid accepte l’accord de Donny Van de Beek

L’avenir de Paul Pogba est devenu plus incertain et Manchester United a perdu l’un de ses principaux objectifs pour remplacer le Français alors qu’il apparaissait que Donny Van de Beek de l’Ajax devrait rejoindre le Real Madrid en juin.

Marca affirme que los Blancos ont conclu des accords avec le joueur et le club néerlandais. Le point de vente espagnol rapporte que «l’opération est convenue et doit simplement être exécutée, ce qui devrait se produire début juin s’il n’y a pas de changement d’opinion [by Real]».

Van de Beek a failli signer pour le Real l’été dernier, mais le mouvement a été en partie entravé par la préférence de l’entraîneur-chef Zinedine Zidane pour Paul Pogba de United, qui finalement n’a pas été en mesure de gagner à Old Trafford pour Los Merengues.

On pense que l’accord conclu entre le Real et Van de Beek à l’époque est toujours en vigueur.

Les frais de transfert convenus entre les deux clubs sont de 55 millions d’euros (environ 46 millions de livres sterling) selon Marca.

Couverture de Marca | «Van de Beek Tied: Le transfert se fera en juin pour 55 millions d’euros.» Pic.twitter.com/1v3gIOQO3m

– Infos sur le Real Madrid (@RMadridInfo) 16 janvier 2020

Le rapport confirme également que Van de Beek a déjà rejeté les avances de United et de Spurs.

Sky Sports prétend que Pogba partira probablement en été avec le Bernabeu sa destination préférée. Les nouvelles de Van de Beek mettent en doute la probabilité que le joueur de 26 ans se rende en Espagne en juin, dans un grand doute, car Van de Beek est vraiment un joueur comparable.

De plus, le Real est déjà en sureffectif au milieu de terrain, avec Valverde, Casemiro, Modric, Kroos et le talentueux Martin Odegaard, 21 ans, qui incendie actuellement la Liga alors qu’il est prêté à la Real Sociedad dans les rangs.

Tout cela laisse la Juventus comme le seul club intéressé par Pogba qui pourrait être prêt et capable de payer quoi que ce soit proche des frais de 150 millions de livres sterling que United exige pour le Français.

Cela renforce considérablement la main des Red Devils dans toute négociation potentielle, bien que le vice-président exécutif Ed Woodward soit bien conscient que Pogba pourra partir gratuitement 12 mois plus tard.