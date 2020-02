Les plans du mercato d’été de la Premier League ont besoin de l’Europe à bord en premier

Date de publication: vendredi 7 février 2020 11:06

Jeudi, les clubs de Premier League ont voté pour prolonger le délai de transfert jusqu’à la fin août, où il était à l’origine jusqu’à une tentative de rébellion il y a deux ans. En fin de compte, l’ensemble du processus ressemblait à une formalité pour un certain nombre de raisons différentes. Mais il y avait le même sens à l’envers en 2018. Le consensus général était que les inquiétudes concernant le départ des joueurs et le fait que les managers ne connaissaient pas la véritable force de leurs équipes au début de la campagne justifiaient le passage à une fermeture anticipée.

En réalité, ce principe assez solide est contrebalancé par d’autres facteurs. Le timing n’aurait guère pu être pire, introduit lors d’une année de Coupe du Monde où les plans de transfert auraient toujours été affectés. Avec les acteurs de l’action internationale et leur concentration vacillant de leur avenir, une grande partie de juin et juillet a été rendue inutile en termes de négociations. Les évaluations dépendaient souvent des performances en Russie aussi, donc même si l’acheteur et le déménageur étaient à bord, le vendeur essaierait de tenir le plus longtemps possible pour obtenir la meilleure offre.

À la fin du tournoi, les clubs avaient moins d’un mois pour se préparer, et pour ceux qui ne bénéficiaient pas de revenus importants ou de riches propriétaires, la pression s’est intensifiée. La prévoyance aurait dicté une année d’essai plus raisonnable, mais elle a mal démarré et ne s’est jamais vraiment remise.

Ce n’est pas au-delà des possibilités que l’impact attendu de l’Euro 2020 a été la clé de la dernière volte-face.

De toute évidence, les détails de la façon dont cela fonctionnerait n’ont pas été suffisamment pris en compte avant le vote et, finalement, cela s’est avéré être la chute. Mais fermer la fenêtre avant que des matchs compétitifs ne soient joués contre des rivaux directs semblait évident. Les sagas de transfert sont rarement bénéfiques à toute partie impliquée, mais surtout à un club qui s’attend à lutter contre la relégation de la Premier League et ne peut pas se permettre d’être distrait par les spéculations entourant son meilleur joueur.

À titre d’exemple, la fermeture avant la saison a permis à la star de Crystal Palace, Wilfred Zaha, d’accepter de rester à Selhurst Park l’été dernier après que l’intérêt d’Arsenal et d’Everton ne se soit pas développé davantage. Il a pris quelques matchs pour se remettre en vitesse, mais s’il y avait eu une réelle chance de départ alors que les Eagles étaient au milieu de leur saison, l’impact négatif aurait été beaucoup plus prononcé.

Dès qu’elle a été annoncée et que l’on a réalisé que d’autres fenêtres à travers l’Europe ne changeraient pas, l’avenir à long terme du «nouveau» marché a été mis en doute. Son objectif plus large a été compromis. Alors que d’autres clubs de la même division n’ont pas été en mesure de perturber l’homme clé d’un club, une équipe d’Espagne ou d’Italie le pouvait, donc l’incertitude est restée. Et si une décision était prise, il n’y aurait aucune possibilité de signer un remplaçant. Les clubs en Europe avaient un avantage injuste; si la fin des échanges avant la saison allait vraiment fonctionner, alors cela devait être une décision à l’échelle du continent.

De manière écrasante, les preuves actuelles indiquent que cela devait arriver pour créer des règles du jeu plus équitables pour toutes les personnes impliquées. Il y avait trois choix à l’origine: accepter ou rejeter un autre changement ou introduire un hybride. Cela signifierait que les clubs anglais ne pourraient pas acheter des joueurs les uns après les autres, mais négocier avec les étrangers à la fin du mois d’août.

Bien que la signature de remplacements soit possible dans ce cas, cela ne résoudrait toujours pas tous les problèmes.

Définir ces choses est la pierre n’aide personne. Les avantages de faire le changement il y a 18 mois sont tout aussi valables que les inconvénients d’aujourd’hui et tout était trop ambigu avant. Prendre la logique du changement et en tirer parti devrait être la prochaine étape, puis un autre examen pourrait être entrepris à l’avenir.

Il doit être intensifié à grande échelle; cela ne peut pas être un mouvement impliquant uniquement la FA, la Premier League et la Football League. L’UEFA et la FIFA doivent se joindre avant que quelque chose ne se produise. Si chaque club en Europe part de la même ligne de base, peu importe où cela se trouve, alors tout devrait se dérouler sans problème.

Il y a très peu de logique à essayer d’acheter des joueurs tard dans la fenêtre; la plupart des gestionnaires veulent savoir où ils en sont le plus tôt possible. Une extension circonstancielle pourrait être une option car les tournois majeurs peuvent exacerber les problèmes d’une fenêtre raccourcie. Mais alterner le délai tous les deux ans n’aurait pas beaucoup de sens non plus. À l’heure actuelle, le vote pour le modifier est le bon, mais une décision à l’échelle européenne sur une fenêtre plus courte peut convenir à tout le monde. Les deux parties ont leurs accrocs, mais l’équité universelle devrait être la priorité.

