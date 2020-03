Les plus grandes idoles de l’histoire de Barcelone

Dans l’histoire du Barça, certains des meilleurs joueurs de tous les temps sont passés, mais seuls certains ont laissé une marque sur le club si grande qu’aucun fan ne peut oublier, comme les joueurs suivants. Ce sont les 10 meilleures idoles de l’histoire du Barça.

10. Ladislao Kubala

Si nous comprenons le mot idole comme une figure de masse, populairement connue, dans l’histoire du Barça, il ne fait aucun doute que le premier était Kubala. On dit que tant de gens sont allés le voir jouer que le club a dû construire le Camp Nou.

9. Johan Cruyff

Objectivement, l’étape de l’entraîneur Cruyff a été beaucoup plus réussie et importante pour l’entité que celle du joueur. Mais en tant que joueur, son arrivée a été un choc, un changement de scénario et une révolution. Il est arrivé en 1973, a retiré l’équipe des postes de la zone inférieure et l’a fait champion 14 ans plus tard.

8. Josep Guardiola

Peut-être que les meilleurs moments de Guardiola en tant que joueur ont été avec la «Dream Team». Il y avait beaucoup de joueurs qui se sont démarqués dans cette équipe (Stoichkov, Laudrup ou Koeman), mais Guardiola, une équipe de jeunes, avait une signification particulière pour sa façon de jouer. Mais si c’était important en tant que joueur, c’est plutôt en tant qu’entraîneur, venu pour construire ce qui, pour beaucoup, a été la meilleure équipe de l’histoire.

7. Ronaldo

Il est peut-être risqué de dire que Ronaldo est une idole du Barça pour son passé au Real Madrid, mais il n’est pas juste d’oublier l’incroyable saison que le joueur brésilien a apprécié et apprécié à Barcelone. Son apparition sur la scène mondiale en jouant pour le Barça était telle que tout le monde voulait porter sa chemise.

6. Rivaldo

Ronaldo est parti et son poste a été occupé par Rivaldo. Un joueur différentiel dans les années où il était dans l’équipe, qui ne manquait que de gagner en Europe. Argument principal dans les ligues de 98 et 99, le Ballon d’Or 1999, son moment le plus célébré a été, sûrement, le but contre Valence du Chili.

5. Ronaldinho

Son arrivée en 2003 a révolutionné une équipe dans le marasme. Avec son sourire, il a conquis tous les fans et atteint les plus hauts niveaux du football mondial. Ce n’était plus parce qu’il ne voulait pas, à cause de la qualité, très peu de joueurs l’ont dépassé.

4. Carles Puyol

Peut-être le meilleur capitaine de toute l’histoire de l’équipe. Un exemple à suivre sur et en dehors du terrain. Il n’avait pas la même qualité technique que ses pairs, mais cela n’avait pas d’importance car dans le reste des compétences, il les dépassait tous.

3. Xavi Hernández

Xavi est l’essence pure de la philosophie du Barça. Il était entouré de grands joueurs, mais il était chargé de les diriger pour faire du Barça de Guardiola et des champions par équipes espagnols tous les titres possibles.

2. Andrés Iniesta

Avec la permission de Ronaldinho ou Maradona, le joueur le plus magique qui ait traversé le club. Canterano, a été une pièce maîtresse de tous les succès du Barça de Guardiola et indispensable pour tous les entraîneurs qui occupaient le banc. En plus d’être une idole au Barça, il est l’idole de toute l’Espagne.

1. Lionel Messi

Être le meilleur joueur de l’histoire du club implique donc d’être la plus grande idole de son histoire. L’Argentin, formé dans la carrière, est désormais plus qu’un joueur, c’est une légende active et le principal «recordman» de l’équipe.