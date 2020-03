Les plus grandes idoles de l’histoire de Chivas de Guadalajara

Le Club Deportivo Guadalajara est l’une des équipes ayant la plus longue histoire et l’une des plus grandes du football mexicain.Pour cette raison, plusieurs footballeurs de premier plan ont traversé ses rangs et sont devenus des idoles pour ce qui a été fait sur le terrain.

Ici, nous vous en laissons:

Javier de la Torre

Chamaco n’était pas seulement un joueur, il les dirigeait également. En tant que footballeur professionnel, il a remporté la Gold Cup of the West à trois reprises, déjà sur le banc il a remporté cinq ligues, trois Champion of Champions, une Mexico Cup et une CONCACAF Champions Cup.

Ramon Morales

L’émergence de La piété Il est l’un des plus aimés en raison de son dévouement total au moment où il a défendu la veste de 1999 à 2009, devenant capitaine.

Ramoncito avait également une jambe gaucher particulière pour aider et marquer, en plus d’imposer des pénalités maximales. Grâce à cela, il a pu récolter un total de 80 points. Parmi ses réalisations figure une Liga MX et une Interliga.

Salvador Reyes

Longtemps meilleur buteur de l’histoire de Guadalajara, une légende vivante qui a re-habillé la veste en Clausura 2008 en hommage aux 71 ans.

Le Melon a défendu la cause du club de 1953 à 1967 en remportant d’innombrables titres: quatre Golden Cups of the West, sept Leagues, six Champion of Champions, une Mexico Cup et une Champions Cup, en plus d’être un buteur de la Coupe en 1953- 54, de la Ligue en 1961-62 et de la CONCACAF Champions Cup pour franchir la barre des 100 et rester à 154.

Omar Bravo

Juste au moment où il semblait peu probable que quelqu’un batte le record incroyable de Chava Reyes, le Mochiteco a levé la main et l’a fait, bien que contrairement à ce dernier, il ait vécu trois étapes différentes avec le Flock.

Il a fait ses débuts en 2001 et en 2008 a dit au revoir pour réaliser son rêve européen. Pour 2009, il est revenu bien qu’en 2010, il soit revenu et en 2014, il est revenu pour mettre fin à sa carrière en 2016.

Pour cette raison, il a imposé 160 annotations, réparties entre les tournois nationaux et internationaux tels que la Copa Libertadores et la Copa Sudamericana.

Claudio Suarez

L’empereur a commencé avec Chivas en hiver 96 ‘et a duré trois ans jusqu’à l’été 99’, pour aller à Tigres. Pendant son séjour dans le troupeau, il a remporté un titre de champion et a participé à une Coupe Libertadores. En même temps, il était «l’homme de fer» équipe mexicaine.

Ramón Ramírez

En 1994, son arrivée à Guadalajara a été confirmée, ayant une grande acceptation par les adeptes de rojiblancos à un tel degré de devenir une figure puis une légende, en plus d’obtenir un titre en 1997 dans le soi-disant “Super Chivas”.

Fernando Quirarte

Le shérif était dans le club depuis les forces de base jusqu’à ses débuts lors de la saison 73-74 et devint plus tard champion de la saison 86-87, jouant jusqu’à une Coupe du monde.

Guillermo Sepúlveda

El Tigre a commencé sa carrière à Chivas et faisait partie du «Campeonísimo», une équipe qui a remporté sept titres de champion en dix ans. Il est également connu pour son expulsion lors de la finale du Champion des Champions de 1964 contre l’Amérique où il a enlevé sa chemise, l’a mise par terre et a dit aux américanistes: “avec celle-là qu’ils ont”.

Héctor Hernández

Chale a eu les meilleurs moments de sa carrière avec Chivas où il a toujours rêvé de jouer. Il a réalisé six titres de championnat appartenant à l’équipe connue sous le nom de “Campeonísimo” portant le numéro “9” étant la paire de Chava Reyes.

Adolfo Bautista

En 2004, il est arrivé à Guadalajara où il a disputé deux finales, la première a été perdue contre Pumas et le second devant Toluca Il a gagné en marquant le but qui leur donnerait le titre en 2006. En 2007, il a eu un problème avec El Chepo de la Torre et a été transféré à Jaguars, mais il reviendrait le 15 décembre 2009, étant l’une des dernières idoles.

Benjamin Galindo

Le maître a réussi une bonne frappe de balle qui l’a distingué comme l’un des meilleurs milieux de terrain de son temps. La moitié de sa carrière a été consacrée à Chivas, en plus d’être le troisième footballeur mexicain avec le plus de matchs en première division.

Il a participé à l’obtention du titre de la campagne 1986-1987. En 22 ans en tant que joueur, il a marqué 150 buts, dont un peu plus de 70 avec Guadalajara.

José Manuel de la Torre

En tant que joueur de Chivas, il a été champion de la saison 1986-1987, cependant, son travail d’entraîneur est plus reconnu.

Il a pris les rênes de l’équipe pour Clausura 2006, mais c’est jusqu’à l’ouverture de la même année qu’il a réussi à le guider vers la finale contre Toluca, obtenant son premier titre d’entraîneur et le onzième pour l’équipe rouge et blanche.

Jaime Gomez

Une légende de l’arc de Guadalajara, qui se démarquait par sa constance sous les trois poteaux et la façon dont il ressentait et défendait la chemise.

Il faisait partie du «Campeonísimo» et est bien connu pour avoir réalisé l’un des plus grands ridicules de l’histoire du football, car dans un duel contre Atlas Il s’est assis pour lire un magazine orné dans le cadre du but devant le petit travail que les rivaux lui ont donné.

Oswaldo Sánchez

Bien qu’il ait joué dans l’Atlas et en Amérique, les deux rivaux fidèles du troupeau, il a su défendre le but rouge et blanc à mort et porter l’insigne du capitaine, devenant l’un des meilleurs gardiens de but de l’histoire du club, remportant un titre en 2006.

Jose Villegas

Défense aguerrie d’une qualité jamais vue auparavant. Tel était le niveau du Jamaïcain, qui était le seul défenseur de son temps à pouvoir arrêter le Brésilien Garrincha, considéré comme l’un des meilleurs extrêmes de l’histoire.

Carlos Salcido

Central, latéral ou contenant, le natif d’Ocotlán a toujours répondu à la hauteur dans toutes les positions où il était nécessaire, ce qui l’a conduit à la fois aux Coupes du monde et en Europe, en plus de relever le titre de Clausura 2017 en tant que capitaine .