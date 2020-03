Les plus grands buts jamais marqués: David Batty, Leeds United vs Arsenal, 1999

Nostalgie

David Batty n’a pas joué au football pour marquer des buts. David Batty a joué au football pour rendre les choses plus faciles pour ses coéquipiers et plus difficiles pour ses adversaires.

Les objectifs, tout comme la renommée et l’attention qui accompagnent le fait de remporter le titre et l’international anglais, n’étaient pas pour lui.

En plus de 600 apparitions en carrière pour le club et le pays, Batty a marqué neuf fois. Lorsque les discussions se sont tournées vers Batty lors d’une interview avec Robbie Elliott, son ancien coéquipier à Newcastle a déclaré: “Comment il n’a pas marqué plus de buts compte tenu de sa capacité avec son pied gauche et droit est incroyable.”

En raison de sa réputation, chaque fois que Batty marquait, cela valait généralement la peine d’attendre – que l’objectif soit spectaculaire ou non. Des cris de «shooooooot» venaient des terrasses à chaque fois qu’il s’aventurait dans la moitié de terrain adverse, et le pandémonium suivait les rares occasions où il écoutait les conseils et réussissait à mettre le ballon au fond des filets.

Apparaissant rapidement sur Kevin, va-t-il marquer? podcast – nommé de manière détournée en l’honneur de Batty – Tony Dorigo a rappelé comment son premier but pour Leeds United a été éclipsé par le premier but du milieu de terrain en quatre ans.

“Le premier but que j’ai marqué pour Leeds était à Elland Road contre Manchester City”, a déclaré Dorigo. “Le ballon est sorti d’un coin, il a rebondi, et je l’ai fait demi-volée, je l’ai envoyé dans le coin supérieur. C’était un très bon objectif et j’étais ravi.

«Quelques minutes plus tard, Batty marque. Oh. Ma. Dieu. C’était comme un tremblement de terre, le bruit. C’était un coup de merde, peu importe, le mien a été oublié. Vous avez senti la chaleur de David Batty. Fantastique.”

Les quatre buts de Batty pour Leeds United ont tous été marqués lors de son premier passage au club. Alors que son retour dans le West Yorkshire a entraîné l’expérience de la perte d’une demi-finale de Ligue des champions, d’une implosion financière et finalement d’une relégation, la plus grande injustice est qu’elle n’a pas impliqué un miracle contre Arsenal.

La nouvelle signature de Leeds de Batty de Newcastle United en décembre 1999 a coïncidé avec leurs matches contre Arsenal développant un bord méchant. Il était le joueur parfait pour ce genre de bataille.

Un exécuteur acerbe habile dans les arts sombres de la shithousing, Roberto Mancini a encore des cauchemars à propos de faire face à Batty lors d’un match amical de pré-saison avec la Sampdoria. Un autre souvenir d’Elliott le vit méditer joyeusement: “Il aurait pu être un tueur en série et nous ne l’aurions pas su.”

Les tensions étaient déjà fortes quand Arsenal a visité Elland Road en mai 1999, ayant besoin d’une victoire pour maintenir la pression sur Manchester United dans la course au titre. Personne ne s’attendait à ce que Batty allume le papier tactile en regardant une balle se dissiper dans les airs et s’étirer pour tirer une volée de 30 verges agonisante devant le poteau.

C’est probablement pour le mieux que le ballon n’a pas touché le fond du filet. Si, comme le dit Dorigo, Elland Road a été secoué par un tremblement de terre lorsque Batty a marqué un «coup de merde» contre Manchester City, nous essaierions toujours de reconstruire les fondations de tout le pays s’il avait tonné dans une volée qui ferait Tony Yeboah Luke Ayling rougit.

Il n’est pas surprenant que Batty prospère dans une telle atmosphère. Les défenseurs centraux d’Arsenal, Martin Keown et Tony Adams, perdaient tous les deux la tête en essayant de gérer les tirades incessantes de l’adolescent Alan Smith, dont l’attitude de ne pas donner de baise a été inspirée en grandissant comme un enfant avec des affiches de Batty sur son mur.

Les Gunners ont créé de nombreuses opportunités mais devenaient clairement de plus en plus agités alors qu’ils dilapidaient les uns après les autres. Leeds, quant à lui, a gardé les visiteurs sur ses gardes en testant David Seaman avec leur propre jeu d’attaque dynamique.

Batty a même essayé de répéter ses ébats antérieurs, tourmentant le marin à se précipiter vers son propre gardien de but pour effacer une tentative de lob de 30 mètres.

Leeds United est souvent à son meilleur quand il n’y a rien d’autre à jouer que le plaisir de gâter le plaisir de quelqu’un d’autre.

Peu de temps après, Harry Kewell a croisé le ballon vers le poteau arrière, où il a été rencontré par le chef d’un plongeur Jimmy Floyd Hasselbaink et propulsé à l’arrière du filet, inspirant l’une des plus grandes photos jamais prises à Elland Road comme l’ont vu les fans d’Arsenal. leurs espoirs de titre s’évanouissent.

Il convenait qu’Hasselbaink était l’homme pour finalement saisir le but qui avait décidé du concours. En tant que joueur glamour de Leeds à l’époque, c’est invariablement ce qu’il a fait.

David Batty, d’autre part, n’a pas joué au football pour marquer des buts. Mais cela ne voulait pas dire qu’il ne pouvait pas s’amuser en cours de route.

Par Rob Conlon

