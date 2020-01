Les premiers perdants de F365: Arsenal, où le poison persiste

Date de publication: samedi 11 janvier 2020 à 2h59

Pendant 30 minutes, Arsenal a rendu ce mythe éternel du parc de Selhurst comme «un endroit difficile où aller». Ils étaient brillants, vibrants, jouant avec intention contre un hôte statique. Manchester United était mannequin lors d’une série d’exercices d’entraînement au sol il y a quinze jours; Crystal Palace était peu différent.

Puis Arsenal est arrivé. Si Spursy est devenu synonyme d’embouteillage et n’a pas répondu aux attentes, la culture qui a paralysé leurs rivaux du nord de Londres pendant si longtemps est entièrement plus dommageable. Aucun club ne s’effondre en raison d’une séquence d’événements apparemment sans lien avec Arsenal.

La blessure de Lucas Torreira – et le milieu de terrain exposé par la suite d’Arsenal – a été la première carte à tomber. Puis est venue la concession d’un égaliseur dévié, le licenciement justifié de leur capitaine, Jordan Ayew, qui a sans doute battu un record en commettant sept fautes et en évitant une réservation, une atmosphère intense, un jeu de plus en plus chaotique et une chute collective des têtes.

Il y a peut-être quelque chose à tirer du fait qu’Arsenal n’a pas perdu. Mais pour cette ouverture d’une demi-heure qui n’a jamais semblé être une option. Ils avaient 75,8% de possession, ont fabriqué un but tout à fait merveilleux et ont complètement dominé Palace, qui a fait 50 passes à l’impérieux David Luiz 43.

Cela ne ressemblait pas à un concours. Mais plus Arsenal est resté longtemps sans vraiment marquer leur autorité sur le jeu ou leurs adversaires, plus ils ont chargé de balles dans une arme dirigée vers le bas. Il n’est pas surprenant qu’ils se soient finalement tiré une balle dans le pied.

C’était comme s’ils s’attendaient à ce que Palace soit si apathique et léthargique partout. Les hôtes se sont finalement ralliés – James McCarthy a effectué neuf plaqués dans le genre d’affichage dont les foules se nourrissent, et ainsi aider à soutenir et à revitaliser le reste de l’équipe.

Torreira aurait aidé à lutter contre cela. Matteo Guendouzi, aussi talentueux et motivé qu’il soit, prospérera ou luttera pour survivre dans ce genre de scénario, sans intermédiaire.

Et ceux qui décrivent cela comme le genre de performance qui était banal sous Unai Emery sont horriblement mal orientés. Arsenal aurait perdu ce match sous l’Espagnol, avalé tout entier par la pression et implosant après le carton rouge. Au lieu de cela, Mikel Arteta a poursuivi la victoire, Nicolas Pepe a frappé le poteau et Alexandre Lacazette a forcé un beau sauvetage de Vicente Guaita dans les phases finales.

Comme suggéré dans 16 Conclusions lors de la défaite du mois dernier contre Chelsea, les performances d’Arsenal sont véritablement plus importantes et perspicaces que leurs résultats de la minute. Et ce fut un affichage qui a oscillé entre brillant et en dessous de la moyenne, peut-être leur pire règne naissant d’Arteta.

Il garde également les attentes sous contrôle. Battre United de la façon dont ils l’ont fait a fait naître un espoir qui semblait impossible sous le régime précédent. La qualification pour la Ligue des champions reste un rêve qui nécessite un swing de huit points et six équipes en 16 matchs. Le progrès et la direction sont une possibilité qui nécessite du temps, de la croyance et de la compréhension.

La vérité est qu’aucun antidote immédiat au poison n’existe. Il persistera dans la circulation sanguine pendant un certain temps, les symptômes seront toujours présents, les sondes à objectif unique seront toujours sensibles. La santé s’améliorera et l’énergie reviendra, mais seulement par à-coups. Un rétablissement complet demande de la patience.

Arsenal est en rééducation après 18 mois de mauvais traitements et de malnutrition tactique. Cela ne se fera pas du jour au lendemain.

Matt Stead