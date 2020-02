“Les preuves étaient basées sur des courriers volés” »Football Press

Mercredi 19 février 2020

Le directeur exécutif de Manchester City, Ferran Soriano, a évoqué la sanction infligée à l’équipe anglaise pour violation des règles du fair-play financier. Le responsable du club a déclaré que les informations sur lesquelles l’UEFA était basée ne correspondent pas à la réalité des «citoyens».

Le PDG de Manchester City, Ferran Soriano, a nié que le club anglais ait violé les règles du fair-play financier, une situation par laquelle les «citoyens» ont été sanctionnés de deux ans sans compétitions internationales et d’une amende économique. Le leader a assuré que les tests étaient sortis de leur contexte.

En ce qui concerne les preuves que l’UEFA a utilisées pour punir le cadet dirigé par Pep Guardiola, le manager a déclaré que «nous travaillons très dur pour fournir les preuves, mais au final, l’UEFA s’est davantage reposée sur les e-mails volés et hors contexte que sur tous les autres preuves que nous fournissons sur ce qui s’est réellement passé. »

Le leader a déclaré que le club se sentait lésé par la situation, faisant référence à des intentions politiques. «Je pense que c’est normal que nous ressentions cela. D’après notre expérience et notre perception, c’est moins de justice et plus de politique. Nous recherchons uniquement un procès équitable, dans un organe indépendant et impartial qui prend le temps nécessaire pour examiner les preuves et les analyser sans préconception », a-t-il ajouté.

Concernant la question du football, le directeur exécutif a déclaré que Guardiola et les joueurs sont conscients de la situation, mais se concentrent sur leur travail.

«Pep a été informé de ce processus, mais il ne doit pas y répondre. Il se concentre sur le football, dans le jeu, aujourd’hui, demain et les prochaines semaines. Les joueurs sont également calmes, ils sont concentrés sur eux-mêmes. Cette question est plus une question juridique et commerciale que le football », a-t-il déclaré.