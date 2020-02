Les preuves qui suggèrent que Barcelone a payé pour les publications des médias sociaux anti-Messi

Les médias locaux ont découvert des preuves qui, selon eux, prouvent que le conseil d’administration du FC Barcelone est finalement derrière une campagne secrète sur les médias sociaux qui a notamment attaqué les stars actuelles Lionel Messi et Gerard Piqué.

D’autres articles ciblaient des icônes de club comme Pep Guardiola, Xavi Hernández et Carles Puyol, tandis que d’autres recherchaient des candidats présumés à la présidence du club tels que Víctor Font, Joan Laporta et Agustí Benedito, ainsi que des dirigeants politiques et commerciaux locaux.

Le but de la campagne, semble-t-il, était de défendre le président du club Josep Maria Bartomeu et d’attaquer quiconque lui importait. Il était supervisé par I3 Ventures, une entreprise qui a reçu près d’un million d’euros du club catalan.

Barcelone n’a pas refusé le paiement, bien qu’ils insistent sur le fait qu’il s’agissait uniquement d’analyses et non de création de ces postes.

Approfondissons les preuves utilisées par la station de radio Cadena SER pour faire cette allégation.

Tout d’abord, l’une des pages est un compte Facebook appelé «Respeto y Deporte». Cette page a un site Web associé, respetodeporte.com. Le site appartient à I3 Ventures.

Le deuxième est un rapport publié par une société appelée Nicestream, qui a la même personne en charge que I3 Ventures. Ce rapport, obtenu par Cadena SER, a été préparé spécifiquement pour Barcelone. Le Barça a admis que ce rapport avait été créé pour eux, selon les médias.

Dans ce rapport, six pages Facebook sont mises en évidence: Respeto y Deporte, Sport Leaks, Alter Sports, Justicia y Dialogo en el Deporte, Jaume un Film de Terror et Mes Que un Club. Fait intéressant, les données (telles que le nombre d’impressions) généralement disponibles uniquement pour l’administrateur de la page sont affichées.

Ces pages sont celles qui, à l’occasion, ont attaqué les personnes célèbres mentionnées précédemment. Cependant, les pages ne publiaient pas seulement ce type de contenu, mais toutes sortes de contenus liés au sport. Ils ont également souvent félicité Messi. Cependant, ils ont parfois franchi la ligne et attaqué Messi.

Barcelone a admis avoir payé I3 Ventures, mais a déclaré que la société n’avait aucun lien avec les pages. Dans un communiqué, ils ont déclaré qu’ils couperaient les liens avec I3 s’il existait la preuve d’un lien entre l’entreprise et les pages. Depuis lors, Barcelone s’est déconnectée d’I3, peut-être en reconnaissance du fait que l’entreprise était bel et bien derrière les pages.

Les sites Web appartenant à I3 Ventures et Nicestream ont été fermés peu de temps après la publication du rapport, et les pages sont également restées silencieuses pendant des heures.

Plus de preuves: la date de création de la page de Respeto y Deporte.

Le 18 octobre 2017, Barcelone a annoncé qu’elle dévoilerait un tifo portant la mention «diàleg, respecte i esport» pour un match de l’UEFA Champions League. Le tifo a finalement été utilisé fin décembre de la même année.

La page Respeto y Deporte a été créée exactement un jour plus tard, sous le nom de «Diálogo, respeto y deporte», qui est le même message, mais en espagnol au lieu de catalan.

Absolument sans vergogne.

Le 18 octobre 2017, Barcelone annonce son intention de dévoiler un affichage qui dit “diàleg, respecte i esport”

Le 19 octobre 2017, la page “Respeto y Deporte” gérée par I3 est créée sous le nom “Diálogo, respeto y deporte” (idem mais en espagnol) pic.twitter.com/aG4Cd8z8WC

– Luis Mazariegos (@ luism8989) 18 février 2020

Respeto y Deporte indique leur origine en avril 2014; cependant, il s’agit d’une date qui peut être définie par l’administrateur de la page. La date réelle de sa création était en octobre 2017, et nous le savons uniquement parce que Facebook a dévoilé un nouvel outil en juillet 2018 qui permet aux gens de regarder la date de création d’origine et le nom de page d’origine de n’importe quelle page Facebook. Cela signifie que l’administrateur pensait peut-être que personne ne saurait ces similitudes avec les messages officiels de Barcelone.

Barcelone a déclaré ne pas avoir connaissance de liens entre I3 et des pages telles que Respeto y Deporte, et que la première fois qu’ils en avaient entendu parler, c’était par les médias. Ils nient également avoir payé quiconque pour publier des articles attaquant des gens comme Messi.