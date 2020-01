Les prix de Naples-Barça déchaînent la colère des fans

Le prix fixé dans les billets pour Naples-Barcelone des courbes d’animation de Sao Paulo, fixé à 70 euros, a déclenché la colère des fans les plus fidèles de l’équipe italienne. La politique de prix populaire mise en place par De Laurentiis ces derniers mois prend fin avec le prochain engagement de la Ligue des champions, qui se tiendra le 25 février.

29/01/2020 à 18:42

Sport.es

Les 250 euros marqués pour un emplacement dans la zone centrale, le stade le plus cher de Sao Paulo a soulevé beaucoup de controverse, mais la colère s’est déchaînée parmi les fans les plus fidèles quand on a su que les courbes d’animation (très populaires) ont été cotées à 70 euros, un prix sans précédent dans la région. La presse italienne en vient à comprendre le sujet presque comme une insulte. Autre exemple, le secteur dit «Distinti» qui se vend généralement à 70 euros, coûtera au Barça presque le double, 130 euros.

Les deux coins de Sao Paulo sont les zones où se trouvent les fans les plus fidèles de l’équipe, mais aussi les plus humbles. L’animation sur le terrain est passée exclusivement par eux, comme l’ont montré les affrontements contre la Lazio et la Juventus lorsqu’ils les ont affrontés depuis le club et leur absence a laissé un silence presque total pendant les matchs.

Les prix élevés entrent en collision avec la politique qui avait récemment été fixée à Naples. Le conseil d’administration avait proposé plusieurs packages promotionnels qui visaient à revenir au stade des supporters.