BIRKENHEAD, ANGLETERRE – 29 JANVIER: Phil Parkinson, manager de Sunderland regarde pendant le Sky Bet League One match entre Tranmere Rovers et Sunderland à Prenton Park le 29 janvier 2020 à Birkenhead, en Angleterre. (Photo de Lewis Storey / .)

Au cours des premiers mois où Phil Parkinson était aux commandes, de nombreux fans étaient inquiets pour l’avenir de leur club. Parkinson est venu remplacer Jack Ross comme directeur; cependant, les résultats et les performances ont vu les fans demander que l’ancien patron de Bolton Wanderers soit limogé. Parkinson semble avoir dirigé le club dans un virage énorme, les problèmes de début de saison de Sunderland s’effaçant.

Les Black Cats sont de retour dans les positions de barrage après être tombés à leur plus bas niveau de ligue. Neuf matchs sans défaite ont maintenant des fans qui croient en Parkinson et ses méthodes alors qu’ils se battent pour une promotion de retour au championnat.

Les problèmes de Sunderland en début de saison disparaissent

Parkinson s’installe enfin

Sunderland cherche maintenant une proposition différente depuis début décembre. Changements dans la formation, les joueurs retirés de la première équipe et d’autres amenés; Phil Parkinson a commencé à mettre son empreinte sur le club et l’avenir semble plus prometteur qu’il ne l’a été toute la saison. Plusieurs facteurs ont joué leur rôle dans une reprise des fortunes sur Wearside.

Parkinson a connu des débuts difficiles en tant que manager de Sunderland. Les résultats et les performances étaient médiocres et les problèmes hors terrain n’ont pas aidé. Cependant, il pense maintenant que lui et son équipe font les choses correctement: «Ce fut un début un peu confus quand je suis entré, avec quelques joueurs clés blessés, puis nous avons eu une série de matchs de coupe – quatre matchs de coupe consécutifs – où nous avons changé l’équipe et la formation et essayions de voir tout le monde. Ce n’est que maintenant que nous avons un peu de cohésion et cela se voit dans les résultats. “

«C’est génial quand cela se produit, car cela montre que les gars de l’équipe se portent bien, mais je suis également satisfait des gars qui sont sortis de l’équipe parce que les normes de formation ont été exceptionnelles et ils ont conduit le gars dans l’équipe chaque jour. “

«Nous avons beaucoup de travail à faire et je pense que nous commençons à peine à faire jouer l’équipe comme nous le voulons. Il s’agit d’accepter qu’il y aura différentes périodes de la saison où les choses ne se passeront pas comme il faut et il faut trouver un moyen de le faire. Chaque semaine, il se concentre sur l’entraînement, s’assure que c’est bien, essaye d’améliorer chaque joueur au fur et à mesure. C’est ce que nous essayons de faire et nous en profitons en ce moment. »

Neuf matchs sans défaite pour résoudre les problèmes de Sunderland en début de saison

Un match nul à domicile contre Blackpool le 14 décembre a vu le début d’une séquence de neuf matchs sans défaite. Cinq de ces matchs ont été gagnés, les Black Cats passant de la 15e à la cinquième place avant un déplacement à l’extérieur pour rivaliser avec Portsmouth.

Avant le match de Blackpool, les fans se demandaient ce qui arrivait à leur club, beaucoup remettant en question la décision de nommer Phil Parkinson. Cependant, Parkinson et son équipe ont commencé à montrer ce qu’ils peuvent faire. Les Black Cats se rendent à Portsmouth désormais pleins de confiance. Pour les dernières cotes de paris pour ce jeu et bien d’autres, consultez le site de pronostics bet9ja.

Changement de formation

Un changement majeur qui a porté ses fruits est un changement de formation. Phil Parkinson est passé à l’utilisation de trois défenseurs centraux. Cela a permis à Luke O’Nien et Denver Hume d’être déployés en tant que Wingbacks. Deux milieux de terrain centraux sont derrière Lynden Gooch et Chris Maguire qui soutiennent l’attaquant solitaire.

Des draps propres

Le vieil adage «si vous ne cédez pas, vous ne perdez pas» s’avère à l’heure actuelle. Les Black Cats ont gardé cinq draps propres au cours de cette course invaincue. Quatre d’entre eux ont été dans les quatre derniers matchs. Le changement de formation porte ses fruits. Sunderland semble désormais plus solide en tant qu’unité. Il est révolu le temps où les fans s’attendaient à ce que leur équipe concède, sachant qu’ils seraient tenus de surclasser l’opposition pour gagner.

Aiden McGeady

L’ailier de la République d’Irlande, Aiden McGeady, qui a signé pour Charlton le jour de la date limite de transfert, n’a pas figuré depuis qu’on lui a dit qu’il ne jouerait plus pour le club. McGeady n’a pas joué depuis le 26 novembre lors d’une défaite à domicile contre Burton Albion. Il a été vu pour la dernière fois en équipe le 7 décembre lors d’une défaite à l’extérieur contre Gillingham. Des rumeurs circulaient sur un terrain d’entraînement. cependant, aucun détail n’a été rendu public.

Depuis l’exclusion de l’ailier de l’équipe première, les résultats et les performances se sont considérablement améliorés. McGeady n’avait pas été dans le genre de forme qui lui avait valu de remporter le prix du joueur de l’année la saison dernière. Les Black Cats sont actuellement invaincus depuis que l’ancien Celtic portait la chemise rouge et blanche. C’est une décision qui a certainement payé pour Phil Parkinson.

Photo principale

Intégrer à partir de .