Les progrès de Liverpool prouvent les erreurs de Tottenham Hotspur

Les progrès de Liverpool sur cinq ans ont pris du temps. Lorsque Jurgen Klopp est arrivé à Anfield pour remplacer Brendan Rodgers, Liverpool ne jouait pas bien. Pourtant, la saison précédente, ils étaient sur le point de remporter la Premier League. Cette forme n’a tout simplement pas été conservée et les rêves de titre de Premier League se sont dissipés. Il y a cinq ans, Tottenham Hotspur devançait Liverpool. Finissant dix points devant le club d’Anfield, il était question de Tottenham remportant la Premier League.

Les progrès de Liverpool servent de douloureux rappel aux Spurs

Mauricio Pochettino a succédé à Tottenham Hotspur après un passage décent à Southampton. Chez Spurs, on lui a confié la tâche de faire évoluer le club vers la Ligue des champions de football régulière avec un budget minimal. Le stade Tottenham Hotspur allait être construit et le club avait besoin d’autant de revenus que possible pour financer les dettes qui en découleraient.

Pochettino a excellé. Il a fait ressortir le meilleur de Harry Kane, le transformant en l’un des meilleurs attaquants du monde. Dele Alli est venu de MK Dons et a prospéré. Kyle Walker et Danny Rose sont devenus des arrières latéraux maraudeurs. Les faiblesses défensives de Tottenham dans le passé ont commencé à diminuer alors que Toby Alderweireld et Jan Vertonghen ont développé un partenariat moyen. Hugo Lloris a défié la gravité avec des arrêts incroyables et des joueurs tels que Harry Winks et Son Heung-Min ont ajouté de la ruse et un avantage excitant à la façon dont Tottenham a joué.

Le titre de champion, les trophées ont été évoqués. Tottenham Hotspur se rapprochait de nouveau de la gloire.

La politique de transfert échoue à Tottenham Hotspur

Lorsque Jose Mourinho a annoncé son équipe ravagée par les blessures pour affronter Liverpool au stade Tottenham Hotspur le 11 janvier 2020, 11 des 18 joueurs nommés étaient les mêmes que ceux qui ont commencé le premier match de Klopp en charge à White Hart Lane. Hier, onze de départ de Jurgen Klopp n’avait aucun rapport avec celui de son premier. Pour Simon Mignolet, Allison. Pour Martin Skrtel, Virgil van Dyke. Sans oublier d’avoir maintenant Sadio Mane et Mo Salah à l’avance.

Les progrès de Liverpool ont été basés sur le bon sens et le renforcement de l’équipe année après année. L’équipe de Tottenham a réalisé des choses incroyables en cinq ans. Les quatre premiers rangs successifs et terminant régulièrement au-dessus d’Arsenal. Tottenham, cependant, a affronté Liverpool hier avec une équipe qui n’était plus aussi énergique ou dynamique qu’auparavant. C’est une équipe qui n’est tout simplement pas capable de gagner des trophées.

Tottenham doit reconstruire ou faire face à des années de ruing ce qui aurait pu être

Les progrès et les réalisations de Tottenham Hotspur sous Mauricio Pochettino ne doivent jamais être oubliés ou sous-estimés. Il savait ce qu’était le projet et il a prospéré avec la pression. Tottenham était à nouveau une force. Malgré le manque d’argenterie, Tottenham était passé du top quatre peut-être aux quatre certitudes les plus importantes.

La politique de transfert chez Spurs est erronée. Il y aura bien sûr des arguments pour contrer ce point. Mais vous devez avoir une force en profondeur dans tous les domaines. Tottenham Hotspur n’a tout simplement pas cela. Il y a des arguments selon lesquels le club ne peut pas signer des attaquants de qualité supérieure, car qui veut jouer le deuxième violon à Harry Kane. C’est un argument douloureusement faible. Lorsque Manchester United (il y a de nombreuses années) a remporté le triplé, il avait Teddy Sheringham, Dwight Yorke, Ole Gunnar Solskjaer. Liverpool en finale de la Ligue des champions pourrait se tourner vers Divock Origi pour ajouter de la force et du score. Tottenham a Lucas Moura et Son et ce sont de bons joueurs. Pourtant, en ce qui concerne Kane, il n’y a tout simplement pas de concurrence. Les joueurs prospèrent grâce à la compétition; il les garde sur leurs orteils.

Il était clair à partir de janvier 2019 que la complaisance s’était installée pour certains joueurs. Christian Eriksen, Danny Rose, Jan Vertonghen tous léthargiques et largement désintéressés.

Hier contre Liverpool, en seconde période au moins, il y avait du combat et de la passion et des occasions manquées. Mais c’est la vue d’ensemble que Tottenham doit regarder. Un excellent travail accompli par Pochettino a été miné par Daniel Levy et ENIC.

Les progrès de Liverpool peuvent être la cible de Tottenham

L’été 2020 doit être une refonte et Jose Mourinho doit être autorisé à construire une nouvelle équipe capable de défier Liverpool et Manchester City pour les titres et autres couverts. Il ne s’agit pas simplement d’y penser. Tottenham est le seul Hotspur et n’a pas besoin de copier Liverpool. Ils doivent cependant regarder les progrès de Liverpool et savoir pourquoi ils ont avancé de 31 points devant les Spurs alors que les Spurs eux-mêmes s’écartent des quatre premiers.

