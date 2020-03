Les qualités d’Odion Ighalo «nécessaires la saison prochaine», déclare Ole Gunnar Solskjaer

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmé qu’il souhaitait que le déménagement d’Odion Ighalo dans le club devienne permanent.

Le joueur de 30 ans est sous contrat de prêt de 6 mois avec la partie chinoise de Shanghai Shenhua.

Ighalo a marqué un but étonnant pour les Red Devils la nuit dernière, jonglant avec le ballon dans le dos du but avant de le retourner et de le propulser à l’arrière du filet.

Bien que de nombreux fans soient sceptiques lors de sa signature à la dernière heure de la date limite de transfert, le Nigérian a maintenant marqué quatre buts en trois départs pour le club et devient rapidement un héros culte.

S’exprimant après la victoire de 5-0 hier soir contre le LASK en Autriche, le manager a clairement indiqué que les performances et la personnalité de l’attaquant le forçaient dans ses plans pour la saison prochaine.

«Odion s’est très bien comporté et il s’améliorera et s’améliorera. Mais il a des qualités que nous avons vues en lui et dont nous avions besoin et nous avons besoin de ces qualités pour la saison prochaine », a déclaré le Norvégien.

«Il connaît son travail et son rôle dans l’équipe, et il est très bon avec le dos au but. Il est un excellent joueur de lien, mais peut-être que la meilleure chose à son sujet est sa personnalité. Il a vraiment tout. “

L’ancien homme de Watford n’a pas encore quitté la marque pour United en Premier League, après avoir joué jusqu’à présent 31 minutes de football dans la compétition de cette saison.

Alors que son compatriote signataire de janvier, Bruno Fernandes obtient à juste titre la majeure partie du mérite pour la fantastique forme des Reds, la personnalité infectieuse et la passion du Nigérian pour le club ont également clairement été un facteur déterminant de ce succès.

United a remporté huit matchs, nuls deux et n’en a perdu aucun et a marqué 22 buts impressionnants depuis l’arrivée d’Ighalo.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!