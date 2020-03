Les quatre joueurs pressentis pour succéder à Aubameyang à Arsenal

Date de publication: samedi 7 mars 2020 11:40

Arsenal pourrait avoir un énorme trou à combler cet été si Pierre-Emerick Aubameyang quitte le club, avec quatre joueurs pressenti pour le remplacer.

Les dernières rumeurs suggèrent que les Gunners ne pas être en mesure de payer l’augmentation des salaires de l’attaquant de prolonger son accord et il va certainement passer à la fin de la campagne en cours.

Aubameyang entrera dans les 12 derniers mois de son contrat cet été, et la hiérarchie du club lui rapporterait plus tôt des honoraires décents plutôt que de perdre le joueur de 30 ans pour rien en 2021.

Mikel Arteta insiste sur le fait qu’il veut toujours que l’attaquant reste, mais s’entretient avec Arsenal devra s’améliorer considérablement pour que cela se produise.

“Nous devrons le faire à un moment donné avant la fin de la saison et nous verrons les intentions que nous avons [and] ses intentions », a déclaré Arteta.

«Où nous sommes assis [the table at] ce moment. Je pense qu’il est difficile de prévoir ce contexte en ce moment. Pour moi, c’est très simple. Je veux le garder en toutes circonstances. “

Aubameyang a marqué 17 buts en Premier League cette saison et est actuellement co-leader de la course Golden Boot avec Jamie Vardy et un devant Sergio Aguero.

Bien que les Gunners aient également Alexandre Lacazette, Gabriel Martinelli et Eddie Nketiah dans leurs livres, ils sont toujours susceptibles de signer un remplaçant si Aubameyang part.

Et le Daily Express a énuméré les candidats qui pourraient le remplacer:

Jonathan David

L’attaquant du Canada est apparu comme une option après avoir marqué 18 buts en 26 matchs de championnat pour la formation belge de Gand.

Le joueur de 20 ans représenterait cependant un risque venant directement de la Belgique, mais à 17,5 millions de livres sterling, il pourrait en valoir la peine.

Wilfried Zaha

Arsenal aimait Zaha l’été dernier mais n’a pas réussi à convaincre son club Crystal Palace de vendre.

Et bien qu’il ne remplace pas directement Aubamayeng, il pourrait figurer sur l’aile et permettre à Lacazette de jouer davantage au milieu.

Moussa Dembele

Manchester United est connu pour être passionné par Dembele, mais Arsenal pourrait bondir de leurs tergiversations et conclure un accord pour l’ancien homme celtique.

Dembele a brillé à Lyon après son passage prolifique en Écosse, mais est également sur le radar de Chelsea et les Gunners pourraient avoir un combat majeur pour signer le joueur de 23 ans.

Thomas Lemar

Arsenal a été lié à Lemar en janvier après ses ennuis à l’Atletico Madrid et pourrait le remplacer cet été.

Un autre joueur large, mais cela donnerait à Arteta de nombreuses options pour faire pivoter sa ligne avant.