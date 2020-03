Les quatre meilleurs clubs de Bundesliga abandonnent de l’argent pour aider les autres clubs en Allemagne

Selon un nouveau rapport de Bild, les quatre meilleurs clubs de Bundesliga; Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen vont renoncer à leurs droits de télévision afin d’aider le reste des clubs de la ligue ainsi que les ligues inférieures allemandes. Un grand nombre des équipes des divisions inférieures dépendent fortement des recettes des portes d’entrée et de l’argent de la télévision, de sorte qu’elles sont les plus durement touchées d’un point de vue financier par la pandémie de COVID-19. La Bundesliga dans son ensemble fait face à une perte de 770 millions d’euros en raison du contrat de parrainage télévisé de la ligue.

Essentiellement, ce que font les quatre meilleurs clubs de Bundesliga, c’est d’ajouter de l’argent supplémentaire en renonçant à leurs droits de télévision de la Ligue des champions dans un pot de fonds qui sera directement distribué aux clubs qui en ont le plus besoin. Des représentants des quatre meilleurs clubs se sont rencontrés la semaine dernière pour discuter de cette idée et élaborer un modèle de fonctionnement logistique. Ils auraient droit à 12,5 millions d’euros, qu’ils choisissent de renoncer et d’ajouter au pot d’argent collectif et le Bayern, Dortmund, Leipzig et Leverkusen ajouteraient 7,5 millions d’euros supplémentaires de leurs propres fonds, totalisant un montant supplémentaire de 20 M €.

Il est entendu que le LDF a mis de côté une réserve de 45 millions d’euros du contrat de télévision en cours à utiliser pour certains projets pour aider certains des clubs à couvrir les pertes importantes qu’ils subissent pendant la pandémie. L’argent que les quatre meilleurs clubs donnent essentiellement ira directement dans ce pot. Si aucun de cet argent n’est nécessaire pour être distribué en raison du succès des quatre premiers clubs à renoncer à leur t.v. l’argent des droits, il sera distribué aux clubs pour la saison 2020/2021 afin de couvrir les pertes importantes subies à la fin de la saison en cours.