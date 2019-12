Les quatre premiers visés par Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli Il a remporté les élections par grande différence et est devenu le nouveau président de San Lorenzo de Almagro.

Une fois qu'il a supposé, Cabezón a ratifié Diego Monarriz comme entraîneur et a commencé à travailler sur l'assemblage de l'équipe pour la saison 2020.

Sans aller plus loin, Tinelli a averti que San Lorenzo avait un vaste campus et il doit se séparer de certains joueurs de football, tels que Rubén Botta, Fernando Belluschi, Nicolás Navarro, Santiago Vergini et Ezequiel Cerutti.

Cependant, la vérité est que le Corbeau va essayer d'ajouter des renforts pour accueillir définitivement l'équipe et essayer de combattre la Super League. Pour remplacer Navarro dans l'arche, les points sont Jeremías Ledesma (Rosario Central) et Ezequiel Unsain (Défense et justice).

Pendant ce temps, au milieu de la cour ça sonne el Torito Diego Rodríguez (Défense et justice)tandis que le candidat à la défense est Alejandro Donatti (Course). De plus, les historiques Néstor Ortigoza et Nacho Piatti pourraient revenir.

Il convient de noter que l'Académie a demandé Marcelo Herrera et Héctor Fértoli, il pourrait donc y avoir un échange d'acteurs entre les institutions. La même chose pourrait arriver avec Rosario Central dans le cas de Ledes.

Un marché mouvant arrive pour San Lorenzo …